В Госдуме оценили инициативу КПРФ о продлении рабочей недели

В рамках трудового законодательства невозможно увеличить рабочую неделю в России, да это и нецелесообразно. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев ("Единая Россия").

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) предложил вместо сокращения рабочей недели думать о ее увеличении - это, по его мнению, поможет поднять экономику.

Напомним, что идею о "четырехдневке" ранее вынес на обсуждение председатель ЕР, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Увеличить число рабочих дней не позволяет Трудовой кодекс, который гарантирует права работников в РФ, подчеркнул Терентьев, которого цитирует RT.

В целом же он назвал предложение КПРФ нецелесообразным, отметив, что нет прямой зависимости между увеличением продолжительности рабочей недели и ростом производительности труда.