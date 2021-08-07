В Японии число раненых при нападении мужчины с ножом увеличилось до 10

В Японии десять человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в вагоне поезда. Об этом сообщил телеканал NHK, ссылаясь на на полицию. Ранее была информация о шести пострадавших.

Среди раненых есть студентка, ее состояние оценивается как тяжелое. Нападавший нанес девушке семь ножевых ранений в спину. Жизни остальных вне опасности, пишет РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был арестован. Им оказался 36-летний безработный.