В Париже начались акции против ограничений из-за коронавируса

В столице Франции Париже начались акции протеста, вызванные новыми санитарными мерами, введенными из-за распространения коронавируса, передает ТАСС.

Манифестанты требуют того, чтобы ограничения не нарушали свободы граждан и не усложняли им жизнь. В демонстрации, в частности, принимают участие представители движения "желтые жилеты".

Введенные недавно меры требуют после теста на COVID-19 или вакцинации получать санитарные пропуска для посещения концертов, театров, ресторанов, кафе и магазинов.

В субботу в Париже должно пройти четыре санкционированных акции. Ожидается, что в них примут участие не менее 10 тыс. человек.