В "Векторе" рассказали о суперраспространителях коронавируса в России

В некоторых регионах России, где растет число инфицированных коронавирусом, надо отслеживать суперраспространителей инфекции. Об этом заявил руководитель филиала научного центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов. Он напомнил, что суперраспространоителями называют людей, которые сами не болеют, но при этом активно заражают других. В группе риска те, кто не использует индивидуальные средства защиты (маски) и не соблюдает социальную дистанцию.

Даже в тех регионах, где эпидситуация по коронавирусу благополучная, до половины случаев COVID-19 связано с разносчиками инфекции. Некоторые россияне даже с плохим самочувствием выходят на улицу, контактируют с другими, участвуют в массовых мероприятиях.

В отдельных регионах доля суперраспространителей может достигать 80 процентов. "В магазине перед вами кассир, маска под подбородком - чем не суперраспространитель?", - привел конкретный пример Семенов. Его слова приводит ТАСС.