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07.08.2021 14:14
Рубрика: В мире

Власти Литвы предложили мигрантам выплаты за возврат домой

Текст: Александр Саможнев

Нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, проникшие в Литву через Беларусь и согласившиеся вернуться домой, получат от литовских властей выплату в размере 300 евро, заявила в эфире национального радио LRT директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

Фото: Pau BARRENA / AFP
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По ее словам, в аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро. Такой выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться лишь однажды.

Предлагаемые Вильнюсом выплаты значительно меньше, чем суммы, которые нелегалы платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. По некоторым данным, такое путешествие многим жителям Ирака, например, обошлось в 10 тыс евро и дороже.

С начала года на литовской границе задержаны более 4 тысяч нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран Сообщества для обсуждения данного миграционного кризиса.

В мире Европа Литва

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