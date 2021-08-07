Во Франции вооруженный мужчина напал на полицейских

В городе Сент-Этьен на юго-востоке Франции неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским. Он был ранен ответным огнем и задержан, сообщает радиостанция France Bleu

По данным издания, стражи порядка в перестрелке не пострадали. Они пытались задержать двоих подозреваемых, которые сидели в автомашине. Один из них был задержан сразу, а другой попытался сбежать.

Мужчина спрятался во дворе одного из домов и не захотел сдаваться полиции. Вслед за этим раздались выстрелы. Нарушитель был ранен в живот и ногу. Правоохранители надели на него наручники, а затем вызвали медиков.