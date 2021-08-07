Восемь фильмов получат поддержку за создание образа Москвы в кино

Объявлен список картин, которые получат финансовую поддержку за создание образа Москвы в кино. Речь о фильмах, которые вышли в прокат в 2019-2020 годах.

Всего выделены гранты на 8 картин. Это - "На острие" Эдуарда Бордукова, "Команда мечты" Филиппа Абрютина и Максима Зыкова, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Комета Галлея" Милены Фадеевой, "Хандра" Алексея Камынина, "Красотка в ударе" Яны Гладких, "Человек из Подольска" Семена Серзина и "Побочный эффект" Алексея Казакова. Список опубликован на официальном сайте Департамента культуры города Москвы.

Сумма гранта зависит от хронометража узнаваемых общественных пространств Москвы в фильме. Максимальный грант в размере 9 миллионов рублей получит спортивная драма "На острие". Еще один фильм о спорте "Команда мечты" - 6 миллионов рублей. Такая же сумма достанется биографической драме "Доктор Лиза". Остальным картинам Правительство Москвы выделило по 3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что за период с 1 января 2021 г. по 31 марта 2021 г. в ГБУК "Московское кино" поступило 14 заявок на финансовую поддержку от кинопроизводителей, отражающих в картинах образ Москвы. Цифра - невелика, остается надеется, что в будущем она увеличится. Понятно, что в наши дни свои корректировки в ситуацию вносит и пандемия. Согласно критериям отбора, фильмы должны иметь прокатное удостоверение и демонстрироваться в кинотеатрах в 2019-2020 годах. Также учитывались количественные показатели по числу зрителей, посетивших показы фильмов в кинотеатрах: для художественных фильмов - не менее 10 тысяч зрителей, для документальных фильмов такой показатель составил - не менее 3 тысяч.

"При оценке претендентов учитывалось соответствие картины критериям отбора и соблюдение порядка подачи заявок, а также проверка предоставленных сведений и заявленного хронометража идентифицируемых городских пространств. К рассмотрению принимались как художественные, так и документальные работы", - сообщается в релизе Москино, присланном в "РГ".

Справка "РГ"

Решение о поддержке кинопроизводителей, снимающих в современной Москве и создающих яркие образы столицы в своих фильмах, было принято после встречи Мэра Москвы Сергея Собянина с кинематографистами 8 августа 2019 года. 26 ноября 2019 года было подписано Постановление Правительства Москвы №1586-ПП "О проведении эксперимента по поддержке кинопроизводителей фильмов, создающих образ Москвы в киноискусстве". Организатором финансовой поддержки выступил Департамент культуры города Москвы, оператором - ГБУК города Москвы "Московское кино" (Москино). Подробнее об этом можно узнать, перейдя по ссылке.