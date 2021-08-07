Врач рассказал еще об одном последствии перенесенного коронавируса

Даже после выздоровления люди, перенесшие дельта-штамм COVID-19, могут долгое время испытывать дискомфорт в области носоглотки. Он выражается в виде осиплости голоса и воспаления гортани. А из-за произошедшего фиброза легочной ткани переболевшие длительное время страдают одышкой и чувством затрудненного дыхания.

Как рассказал ТАСС врач-терапевт Константин Хоманов, еще достаточно длительный период после острой фазы заболевания человек испытывает чувство хронической усталости и апатии, у него снижены работоспособность и память, а обоняние может вернуться и через несколько месяцев.

Специалист подчеркнул, что дельта-штамм все чаще поражает молодых, и именно у этой возрастной группы переболевших наблюдается больше проблем с иммунной, дыхательной, нервной системами.