За сутки в России подтверждено 22 320 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 22320 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2235

2 Санкт-Петербург 1904

3 Московская область 1455

4 Нижегородская область 551

5 Свердловская область 520

6 Воронежская область 476

7 Пермский край 474

8 Ростовская область 473

9 Самарская область 464

10 Красноярский край 459

11 Иркутская область 401

12 Омская область 389

13 Республика Крым 384

14 Оренбургская область 356

15 Челябинская область 355

16 Ставропольский край 337

17 Волгоградская область 330

18 Хабаровский край 318

19 Тюменская область 285

20 Республика Коми 283

21 Алтайский край 280

22 Астраханская область 279

23 Ульяновская область 268

24 Республика Башкортостан 265

25 Забайкальский край 260

26 Саратовская область 258

27 Краснодарский край 258

28 Приморский край 257

29 Тверская область 246

30 Мурманская область 238

31 Липецкая область 238

32 Пензенская область 236

33 Брянская область 235

34 Ленинградская область 234

35 Вологодская область 230

36 Архангельская область 220

37 Севастополь 209

38 Владимирская область 207

39 Курская область 200

40 Республика Дагестан 200

41 Ярославская область 196

42 Кемеровская область 196

43 Удмуртская Республика 195

44 Новосибирская область 194

45 Калининградская область 189

46 Ханты-Мансийский автономный округ 179

47 Республика Хакасия 174

48 Республика Карелия 170

49 Республика Бурятия 160

50 Белгородская область 151

51 Амурская область 144

52 Республика Саха (Якутия) 143

53 Республика Тыва 142

54 Костромская область 138

55 Ямало-Ненецкий автономный округ 134

56 Тульская область 133

57 Калужская область 132

58 Курганская область 130

59 Рязанская область 125

60 Кировская область 125

61 Томская область 124

62 Чеченская Республика 123

63 Новгородская область 122

64 Ивановская область 122

65 Сахалинская область 110

66 Республика Калмыкия 109

67 Псковская область 108

68 Смоленская область 101

69 Орловская область 99

70 Тамбовская область 96

71 Кабардино-Балкарская Республика 88

72 Республика Чувашия 78

73 Республика Мордовия 71

74 Республика Северная Осетия-Алания 65

75 Республика Ингушетия 61

76 Республика Марий Эл 60

77 Карачаево-Черкесская Республика 57

78 Республика Адыгея 55

79 Камчатский край 54

80 Республика Татарстан 54

81 Республика Алтай 49

82 Еврейская автономная область 38

83 Магаданская область 30

84 Чукотский автономный округ 17

85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 424 884 случая (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,15%

2. Республика Татарстан 0,22%

3.Псковская область, Орловская область, Смоленская область, Кировская область 0,24% За последние сутки подтверждено 793 смерти Москва 67

Санкт-Петербург 53

Краснодарский край 33

Иркутская область 31

Пермский край 30

Московская область 28

Ростовская область 28

Пензенская область 23

Свердловская область 23

Красноярский край 23

Алтайский край 21

Нижегородская область 20

Саратовская область 19

Ленинградская область 18

Самарская область 18

Республика Крым 17

Челябинская область 17

Волгоградская область 16

Республика Дагестан 16

Ставропольский край 11

Астраханская область 10

Удмуртская Республика 10

Тюменская область 10

Тульская область 9

Вологодская область 9

Республика Башкортостан 9

Новосибирская область 9

Брянская область 8

Воронежская область 8

Республика Коми 8

Мурманская область 8

Республика Чувашия 8

Оренбургская область 8

Липецкая область 7

Смоленская область 7

Севастополь 7

Ульяновская область 7

Омская область 7

Белгородская область 6

Ярославская область 6

Республика Хакасия 6

Забайкальский край 6

Приморский край 6

Курская область 5

Тверская область 5

Псковская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Чеченская Республика 5

Курганская область 5

Республика Бурятия 5

Владимирская область 4

Калужская область 4

Костромская область 4

Орловская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Кемеровская область 4

Хабаровский край 4

Ивановская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Республика Татарстан 3

Магаданская область 3

Сахалинская область 3

Новгородская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Ингушетия 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Республика Тыва 2

Республика Карелия 1

Республика Калмыкия 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Кировская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 164 094 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 485 человек Москва 3576

Санкт-Петербург 2026

Московская область 1511

Пермский край 501

Красноярский край 499

Нижегородская область 489

Свердловская область 450

Республика Башкортостан 375

Ростовская область 351

Хабаровский край 336

Иркутская область 327

Приморский край 311

Волгоградская область 305

Республика Крым 299

Воронежская область 281

Челябинская область 273

Брянская область 263

Оренбургская область 244

Саратовская область 224

Забайкальский край 218

Самарская область 217

Тверская область 215

Псковская область 206

Кемеровская область 199

Вологодская область 194

Ханты-Мансийский автономный округ 185

Липецкая область 184

Тюменская область 177

Севастополь 176

Ульяновская область 176

Архангельская область 174

Республика Дагестан 166

Владимирская область 160

Республика Карелия 154

Ставропольский край 153

Калининградская область 144

Костромская область 142

Омская область 142

Курская область 141

Ямало-Ненецкий автономный округ 141

Белгородская область 137

Новосибирская область 131

Алтайский край 130

Смоленская область 115

Ярославская область 110

Республика Коми 103

Удмуртская Республика 103

Сахалинская область 101

Республика Хакасия 100

Астраханская область 99

Ленинградская область 97

Новгородская область 97

Калужская область 95

Курганская область 91

Республика Бурятия 90

Республика Саха (Якутия) 89

Кировская область 87

Ивановская область 85

Тамбовская область 85

Республика Калмыкия 84

Рязанская область 80

Кабардино-Балкарская Республика 75

Краснодарский край 71

Орловская область 70

Мурманская область 69

Республика Чувашия 67

Пензенская область 67

Тульская область 60

Республика Алтай 60

Республика Тыва 59

Амурская область 59

Чеченская Республика 54

Республика Адыгея 47

Еврейская автономная область 46

Республика Мордовия 45

Республика Марий Эл 41

Томская область 36

Республика Северная Осетия - Алания 30

Республика Татарстан 29

Республика Ингушетия 26

Магаданская область 19

Камчатский край 16

Карачаево-Черкесская Республика 15

Чукотский автономный округ 10 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 739 838