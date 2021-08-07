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07.08.2021 12:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 320 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 22320 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2235
  • 2 Санкт-Петербург 1904
  • 3 Московская область 1455
  • 4 Нижегородская область 551
  • 5 Свердловская область 520
  • 6 Воронежская область 476
  • 7 Пермский край 474
  • 8 Ростовская область 473
  • 9 Самарская область 464
  • 10 Красноярский край 459
  • 11 Иркутская область 401
  • 12 Омская область 389
  • 13 Республика Крым 384
  • 14 Оренбургская область 356
  • 15 Челябинская область 355
  • 16 Ставропольский край 337
  • 17 Волгоградская область 330
  • 18 Хабаровский край 318
  • 19 Тюменская область 285
  • 20 Республика Коми 283
  • 21 Алтайский край 280
  • 22 Астраханская область 279
  • 23 Ульяновская область 268
  • 24 Республика Башкортостан 265
  • 25 Забайкальский край 260
  • 26 Саратовская область 258
  • 27 Краснодарский край 258
  • 28 Приморский край 257
  • 29 Тверская область 246
  • 30 Мурманская область 238
  • 31 Липецкая область 238
  • 32 Пензенская область 236
  • 33 Брянская область 235
  • 34 Ленинградская область 234
  • 35 Вологодская область 230
  • 36 Архангельская область 220
  • 37 Севастополь 209
  • 38 Владимирская область 207
  • 39 Курская область 200
  • 40 Республика Дагестан 200
  • 41 Ярославская область 196
  • 42 Кемеровская область 196
  • 43 Удмуртская Республика 195
  • 44 Новосибирская область 194
  • 45 Калининградская область 189
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 179
  • 47 Республика Хакасия 174
  • 48 Республика Карелия 170
  • 49 Республика Бурятия 160
  • 50 Белгородская область 151
  • 51 Амурская область 144
  • 52 Республика Саха (Якутия) 143
  • 53 Республика Тыва 142
  • 54 Костромская область 138
  • 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 134
  • 56 Тульская область 133
  • 57 Калужская область 132
  • 58 Курганская область 130
  • 59 Рязанская область 125
  • 60 Кировская область 125
  • 61 Томская область 124
  • 62 Чеченская Республика 123
  • 63 Новгородская область 122
  • 64 Ивановская область 122
  • 65 Сахалинская область 110
  • 66 Республика Калмыкия 109
  • 67 Псковская область 108
  • 68 Смоленская область 101
  • 69 Орловская область 99
  • 70 Тамбовская область 96
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 72 Республика Чувашия 78
  • 73 Республика Мордовия 71
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 65
  • 75 Республика Ингушетия 61
  • 76 Республика Марий Эл 60
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 57
  • 78 Республика Адыгея 55
  • 79 Камчатский край 54
  • 80 Республика Татарстан 54
  • 81 Республика Алтай 49
  • 82 Еврейская автономная область 38
  • 83 Магаданская область 30
  • 84 Чукотский автономный округ 17
  • 85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 424 884 случая (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,15%
  • 2. Республика Татарстан 0,22%
  • 3.Псковская область, Орловская область, Смоленская область, Кировская область 0,24%
За последние сутки подтверждено 793 смерти
  • Москва 67
  • Санкт-Петербург 53
  • Краснодарский край 33
  • Иркутская область 31
  • Пермский край 30
  • Московская область 28
  • Ростовская область 28
  • Пензенская область 23
  • Свердловская область 23
  • Красноярский край 23
  • Алтайский край 21
  • Нижегородская область 20
  • Саратовская область 19
  • Ленинградская область 18
  • Самарская область 18
  • Республика Крым 17
  • Челябинская область 17
  • Волгоградская область 16
  • Республика Дагестан 16
  • Ставропольский край 11
  • Астраханская область 10
  • Удмуртская Республика 10
  • Тюменская область 10
  • Тульская область 9
  • Вологодская область 9
  • Республика Башкортостан 9
  • Новосибирская область 9
  • Брянская область 8
  • Воронежская область 8
  • Республика Коми 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Чувашия 8
  • Оренбургская область 8
  • Липецкая область 7
  • Смоленская область 7
  • Севастополь 7
  • Ульяновская область 7
  • Омская область 7
  • Белгородская область 6
  • Ярославская область 6
  • Республика Хакасия 6
  • Забайкальский край 6
  • Приморский край 6
  • Курская область 5
  • Тверская область 5
  • Псковская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Чеченская Республика 5
  • Курганская область 5
  • Республика Бурятия 5
  • Владимирская область 4
  • Калужская область 4
  • Костромская область 4
  • Орловская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Кемеровская область 4
  • Хабаровский край 4
  • Ивановская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Татарстан 3
  • Магаданская область 3
  • Сахалинская область 3
  • Новгородская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Тыва 2
  • Республика Карелия 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Кировская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 164 094 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 485 человек
  • Москва 3576
  • Санкт-Петербург 2026
  • Московская область 1511
  • Пермский край 501
  • Красноярский край 499
  • Нижегородская область 489
  • Свердловская область 450
  • Республика Башкортостан 375
  • Ростовская область 351
  • Хабаровский край 336
  • Иркутская область 327
  • Приморский край 311
  • Волгоградская область 305
  • Республика Крым 299
  • Воронежская область 281
  • Челябинская область 273
  • Брянская область 263
  • Оренбургская область 244
  • Саратовская область 224
  • Забайкальский край 218
  • Самарская область 217
  • Тверская область 215
  • Псковская область 206
  • Кемеровская область 199
  • Вологодская область 194
  • Ханты-Мансийский автономный округ 185
  • Липецкая область 184
  • Тюменская область 177
  • Севастополь 176
  • Ульяновская область 176
  • Архангельская область 174
  • Республика Дагестан 166
  • Владимирская область 160
  • Республика Карелия 154
  • Ставропольский край 153
  • Калининградская область 144
  • Костромская область 142
  • Омская область 142
  • Курская область 141
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 141
  • Белгородская область 137
  • Новосибирская область 131
  • Алтайский край 130
  • Смоленская область 115
  • Ярославская область 110
  • Республика Коми 103
  • Удмуртская Республика 103
  • Сахалинская область 101
  • Республика Хакасия 100
  • Астраханская область 99
  • Ленинградская область 97
  • Новгородская область 97
  • Калужская область 95
  • Курганская область 91
  • Республика Бурятия 90
  • Республика Саха (Якутия) 89
  • Кировская область 87
  • Ивановская область 85
  • Тамбовская область 85
  • Республика Калмыкия 84
  • Рязанская область 80
  • Кабардино-Балкарская Республика 75
  • Краснодарский край 71
  • Орловская область 70
  • Мурманская область 69
  • Республика Чувашия 67
  • Пензенская область 67
  • Тульская область 60
  • Республика Алтай 60
  • Республика Тыва 59
  • Амурская область 59
  • Чеченская Республика 54
  • Республика Адыгея 47
  • Еврейская автономная область 46
  • Республика Мордовия 45
  • Республика Марий Эл 41
  • Томская область 36
  • Республика Северная Осетия - Алания 30
  • Республика Татарстан 29
  • Республика Ингушетия 26
  • Магаданская область 19
  • Камчатский край 16
  • Карачаево-Черкесская Республика 15
  • Чукотский автономный округ 10

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 739 838

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