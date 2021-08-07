За сутки в России подтверждено 22 320 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 22320 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2235
- 2 Санкт-Петербург 1904
- 3 Московская область 1455
- 4 Нижегородская область 551
- 5 Свердловская область 520
- 6 Воронежская область 476
- 7 Пермский край 474
- 8 Ростовская область 473
- 9 Самарская область 464
- 10 Красноярский край 459
- 11 Иркутская область 401
- 12 Омская область 389
- 13 Республика Крым 384
- 14 Оренбургская область 356
- 15 Челябинская область 355
- 16 Ставропольский край 337
- 17 Волгоградская область 330
- 18 Хабаровский край 318
- 19 Тюменская область 285
- 20 Республика Коми 283
- 21 Алтайский край 280
- 22 Астраханская область 279
- 23 Ульяновская область 268
- 24 Республика Башкортостан 265
- 25 Забайкальский край 260
- 26 Саратовская область 258
- 27 Краснодарский край 258
- 28 Приморский край 257
- 29 Тверская область 246
- 30 Мурманская область 238
- 31 Липецкая область 238
- 32 Пензенская область 236
- 33 Брянская область 235
- 34 Ленинградская область 234
- 35 Вологодская область 230
- 36 Архангельская область 220
- 37 Севастополь 209
- 38 Владимирская область 207
- 39 Курская область 200
- 40 Республика Дагестан 200
- 41 Ярославская область 196
- 42 Кемеровская область 196
- 43 Удмуртская Республика 195
- 44 Новосибирская область 194
- 45 Калининградская область 189
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 179
- 47 Республика Хакасия 174
- 48 Республика Карелия 170
- 49 Республика Бурятия 160
- 50 Белгородская область 151
- 51 Амурская область 144
- 52 Республика Саха (Якутия) 143
- 53 Республика Тыва 142
- 54 Костромская область 138
- 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 134
- 56 Тульская область 133
- 57 Калужская область 132
- 58 Курганская область 130
- 59 Рязанская область 125
- 60 Кировская область 125
- 61 Томская область 124
- 62 Чеченская Республика 123
- 63 Новгородская область 122
- 64 Ивановская область 122
- 65 Сахалинская область 110
- 66 Республика Калмыкия 109
- 67 Псковская область 108
- 68 Смоленская область 101
- 69 Орловская область 99
- 70 Тамбовская область 96
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 72 Республика Чувашия 78
- 73 Республика Мордовия 71
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 65
- 75 Республика Ингушетия 61
- 76 Республика Марий Эл 60
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 57
- 78 Республика Адыгея 55
- 79 Камчатский край 54
- 80 Республика Татарстан 54
- 81 Республика Алтай 49
- 82 Еврейская автономная область 38
- 83 Магаданская область 30
- 84 Чукотский автономный округ 17
- 85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 424 884 случая (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,15%
- 2. Республика Татарстан 0,22%
- 3.Псковская область, Орловская область, Смоленская область, Кировская область 0,24%
За последние сутки подтверждено 793 смерти
- Москва 67
- Санкт-Петербург 53
- Краснодарский край 33
- Иркутская область 31
- Пермский край 30
- Московская область 28
- Ростовская область 28
- Пензенская область 23
- Свердловская область 23
- Красноярский край 23
- Алтайский край 21
- Нижегородская область 20
- Саратовская область 19
- Ленинградская область 18
- Самарская область 18
- Республика Крым 17
- Челябинская область 17
- Волгоградская область 16
- Республика Дагестан 16
- Ставропольский край 11
- Астраханская область 10
- Удмуртская Республика 10
- Тюменская область 10
- Тульская область 9
- Вологодская область 9
- Республика Башкортостан 9
- Новосибирская область 9
- Брянская область 8
- Воронежская область 8
- Республика Коми 8
- Мурманская область 8
- Республика Чувашия 8
- Оренбургская область 8
- Липецкая область 7
- Смоленская область 7
- Севастополь 7
- Ульяновская область 7
- Омская область 7
- Белгородская область 6
- Ярославская область 6
- Республика Хакасия 6
- Забайкальский край 6
- Приморский край 6
- Курская область 5
- Тверская область 5
- Псковская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Чеченская Республика 5
- Курганская область 5
- Республика Бурятия 5
- Владимирская область 4
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Орловская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Хабаровский край 4
- Ивановская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Татарстан 3
- Магаданская область 3
- Сахалинская область 3
- Новгородская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Тыва 2
- Республика Карелия 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Кировская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 164 094 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 485 человек
- Москва 3576
- Санкт-Петербург 2026
- Московская область 1511
- Пермский край 501
- Красноярский край 499
- Нижегородская область 489
- Свердловская область 450
- Республика Башкортостан 375
- Ростовская область 351
- Хабаровский край 336
- Иркутская область 327
- Приморский край 311
- Волгоградская область 305
- Республика Крым 299
- Воронежская область 281
- Челябинская область 273
- Брянская область 263
- Оренбургская область 244
- Саратовская область 224
- Забайкальский край 218
- Самарская область 217
- Тверская область 215
- Псковская область 206
- Кемеровская область 199
- Вологодская область 194
- Ханты-Мансийский автономный округ 185
- Липецкая область 184
- Тюменская область 177
- Севастополь 176
- Ульяновская область 176
- Архангельская область 174
- Республика Дагестан 166
- Владимирская область 160
- Республика Карелия 154
- Ставропольский край 153
- Калининградская область 144
- Костромская область 142
- Омская область 142
- Курская область 141
- Ямало-Ненецкий автономный округ 141
- Белгородская область 137
- Новосибирская область 131
- Алтайский край 130
- Смоленская область 115
- Ярославская область 110
- Республика Коми 103
- Удмуртская Республика 103
- Сахалинская область 101
- Республика Хакасия 100
- Астраханская область 99
- Ленинградская область 97
- Новгородская область 97
- Калужская область 95
- Курганская область 91
- Республика Бурятия 90
- Республика Саха (Якутия) 89
- Кировская область 87
- Ивановская область 85
- Тамбовская область 85
- Республика Калмыкия 84
- Рязанская область 80
- Кабардино-Балкарская Республика 75
- Краснодарский край 71
- Орловская область 70
- Мурманская область 69
- Республика Чувашия 67
- Пензенская область 67
- Тульская область 60
- Республика Алтай 60
- Республика Тыва 59
- Амурская область 59
- Чеченская Республика 54
- Республика Адыгея 47
- Еврейская автономная область 46
- Республика Мордовия 45
- Республика Марий Эл 41
- Томская область 36
- Республика Северная Осетия - Алания 30
- Республика Татарстан 29
- Республика Ингушетия 26
- Магаданская область 19
- Камчатский край 16
- Карачаево-Черкесская Республика 15
- Чукотский автономный округ 10
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 739 838