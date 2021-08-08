Андрей Максимов: Задача взрослых - научить свое чадо дружить с Жизнью

Очень много вокруг закомплексованных людей. Кошмар просто. Я провожу консультации - и по поводу проблем воспитания, и семейных проблем, и всяких других. Почти всегда в их основе лежит закомплексованность человека.

Что такое комплекс? Психофилософия, которой я занимаюсь, отвечает на этот вопрос так: "Комплекс - это абсолютная уверенность человека в том, что он, такой, как есть, миру пригодиться не может. Он тут лишний".

Как же так! Откуда это только берется, да еще в таких огромных количествах? Ведь каждый из нас создан Богом для чего-то, что же такое сделали с личностью - личностью! - что человек абсолютно поверил в собственную ненужность. Огромное количество людей существует с ощущением двоечника, который ничего хорошего от Жизни - Учителя не ждет. Такие люди абсолютно убеждены в том, что положительной оценки от Жизни не получат никогда в силу собственной никчемности. Почему так? Почему в таких количествах? Почему?

... И вот мы с женой отправились на отдых в Геленджик. Признаюсь, я давно не отдыхал в России, но тут заставили известные обстоятельства. Семейный замечательный отель. Огромный: одних бассейнов аж шесть! Невероятно вежливый обслуживающий персонал. Много еды, иногда вкусной. Море ласковое, теплое и чистое почти всегда. Аниматоры придумывают для детей всякие разные развлечения и конкурсы. В общем, хороший уровень.

Я знаю, что чужие дети некоторых взрослых на отдыхе раздражают. Меня - нет. Они - прекрасные, чудесные, веселые и могли бы быть просто воплощением счастья, если бы не взрослые. Вот на самом деле кто раздражает...

Мальчик не хочет есть кашу. Он гениально не хочет есть кашу. Мы с женой замерли и смотрели на этот абсолютно естественный этюд: ненавижу эту еду. Никакой народный артист так сыграть бы не мог. Это обязательно, даже на отдыхе, заставлять маленького человека есть то, что он не хочет?

Это обязательно, даже на отдыхе, заставлять маленького человека есть то, что он не хочет?

"Маша, не гляди по сторонам, упадешь!". "Витя, аккуратней!". "Сеня, поди вымой руки!". "Наташа, не сиди так долго в море!". "Валентин, ты еще не прочитал пять страниц". "Ира, не бегай!". "Вася, не прыгай!"

На отдыхе в России ты живешь в двух непрекращающихся потоках. Первый - это попсовая музыка, которая несется буквально отовсюду. Почему в курортном месте не вдруг отыщешь тихое место - для меня загадка. Второй - это бесконечные замечания, которые взрослые делают детям.

Иногда равнодушно. Иногда - искренне желая детям добра. Но - постоянно. А еще - подзатыльники, легкие шлепки. Все это, разумеется, с воспитательными целями.

Родители убеждены: дети в курсе, что папа с мамой их любят, поэтому хорошие, а тем более ласковые слова почти не слышны. А вот - воспитательные - сплошь и рядом. В результате у ребенка формируются два безусловных убеждения, которые в его голове логично связываются между собой: я плохой, все время все делаю неправильно, а значит, я никому не нужен.

Если вы хотите понять, как относятся к ребенку дома - посмотрите на его осанку. Когда ко мне на консультацию приходят родители вместе с детьми, чтобы я помог им решить общие проблемы, - дети всегда сутулятся. Такая вот психосоматика. Дети, которых родители только и делают, что воспитывают, начинают горбиться. Такое вполне конкретное ощущение, что этим маленьким людям на плечи ложится груз жизни.

Взрослый человек может вынести многое - скажем, от начальства. Но любой из нас ненавидит, когда нас начинают тупо воспитывать. Это невероятно раздражает. Получается, что с детьми мы делаем именно то, что ненавидим, когда делают с нами.

Так что же делать? Не воспитывать, что ли? Вопрос на самом деле очень сложный. Я отвечаю на него во многих своих книгах и, в частности, в одной из последних: "Обойдемся без педагогики". Но если коротко, существуют только два вида воспитания.

Собственный пример. Никакие самые распрекрасные слова не подействуют, если растущий человек видит: родители проповедуют одно, а сами живут по-другому.

И доверительный разговор. Понимаете смысл этих двух слов? Диалог - не монолог! - построенный на доверии. Ни когда родитель начинает вещать своему чаду, как надо правильно жить. А когда ребенок приходит к маме-папе с вопросами, и они вместе начинают их обсуждать.

Ребенок - это не нелепое существо, которое готовится жить, но - человек со своими проблемами, страстями, обретениями и потерями. Со своей жизнью - особенной, как у всех у нас.

Комплексы рождаются, когда взрослые этого не понимают. Когда они видят в своем ребенке не личность, а объект для воспитания. И горбится спина. И понимает маленький человек свою ненужность и нелепость. Задача взрослых - воспитать у своего чада ощущение победителя, научить его дружить с Жизнью... Ставим ли мы перед собой такую задачу? Решаем ли мы ее?

Задача взрослых - воспитать у своего чада ощущение победителя, научить его дружить с Жизнью

Человек на каникулах, да вообще на любом отдыхе - тот, кто должен радоваться. Не пытаться соответствовать не всегда ясным требованиям старших, а радоваться - морю, солнцу, новым знакомствах, да, наконец, просто ничегонеделанью.

Я видел в Геленджике и таких, всегда улыбающихся детей. Увы, не так часто, как хотелось бы. Глядя на них, ты сам начинаешь улыбаться, и радуется душа.

Мы очень часто боимся, что наш ребенок вырастет избалованным. Но куда хуже, если он вырастет недолюбленным. Любовь родителей, если угодно - нежность - тот единственный фундамент, на котором может вырасти не закомплексованный человек, но победитель.