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08.08.2021 23:34
Рубрика: Общество

Армия возглавила рейтинг одобрения российских общественных институтов

Текст: Елена Яковлева

Российская армия продолжает уверенно возглавлять рейтинг одобрения общественных институтов, ее деятельность одобряют 76,5 процентов россиян, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

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- Армия уже долгое время уверенно удерживает первое место в рейтинге одобрения общественных институтов. Ее деятельность одобряет 76,5 процента россиян, - рассказал он на молодежном форуме "Территория смыслов", уточнив, что хоть рейтинг армии и снизился на 3 процента за последний год, другим общественным институтам до него далеко.

Скажем, рейтинг Русской православной церкви, который тоже считается высоким, достигает 56,7 процента.

Серьезный рост одобрения, по его словам, за последние годы также получили правоохранительные органы. Начиная с 2018 года они начали занимать в рейтинге третье место, опережая СМИ.

- Благодаря некоторым событиям и реформам, в обществе начало меняться отношение к некоторым институтам, - отметил Абрамов. - Серьезный рост влияния и авторитета продемонстрировали правоохранительные органы. Если еще в 2011 году их рейтинг одобрения составлял 30,4 процента, то в 2021 году он вырос до 49,3 процента. За этот же период рейтинг одобрения СМИ упал с 52,1 процентов до 42,7 процента, - рассказал Абрамов.

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