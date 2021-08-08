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08.08.2021 08:02
Рубрика: В мире

Блогер из Китая восхитился продуктами из российских супермаркетов

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Пользователь китайского портала WeChat восхитился продуктами в российских супермаркетах и рассказал, какие необычные товары можно приобрести в России. По его словам, гуляя по супермаркету за границей, можно многое узнать о привычках питания местных жителей и даже по-новому взглянуть на привычный уклад жизни, пишет пишет РИА Новости.

Фото: iStock
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Из традиционных русских продуктов автор выделил свежеиспеченный черный хлеб. Его вкус он описал, как "слегка кислый и соленый", что может некоторых людям показаться специфичным. Автор посоветовал покупать в России также белый хлеб, так как он питателен, обладает отличным качеством и умеренной ценой.

По мнению представителя Китая, ни в коем случае нельзя не попробовать российские молочные продукты: свежее молоко, кефир, йогурт, сыры, творог, сметану и мороженое. Эти продукты обладают насыщенным вкусом и полезны для пищеварения, пояснил блогер.

Русскую колбасу он называет одним из местных деликатесов, отмечая приятный пряный вкус этого продукта. Ее можно нарезать тонкими ломтиками и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо, пишет автор. Он также рекомендует туристам обратить внимание на икру и на майонез, поясняя, что этот соус придает русским салатам характерный вкус.

А, уезжая из России, с собой на родину следует прихватить "бутылочку прославленного алкогольного напитка" - водки, а также несколько плиток шоколада, ведь Россия, по словам пользователя WeChat, "настоящее царство шоколада".

В мире Восточная Азия Китай

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