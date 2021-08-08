Британские военные будут развозить продукты из-за нехватки еды в магазинах

На фоне острой нехватки еды в магазинах Британии местные власти намерены попросить военнослужащих помочь с поставками продуктов. Как пишет издание Daily Mail, около двух тысяч водителей из Королевского корпуса материально-технического обеспечения и других подразделений будут развозить по торговым точкам не только продукты питания, но и предметы первой необходимости, в том числе лекарства.

Ожидается, что правительство направит официальный запрос военным "в ближайшем будущем".

Британия давно испытывает трудности с продовольствием из-за сложностей, вызванных пандемией и Brexit. В магазинах периодически пустеют полки - в частности, из-за того, что тысячи водителей грузовиков покинули Альбион после "развода с Европой", а те, кто готовится прийти им на смену, никак не могут получить права из-за локдауна. Кроме того, многие водители вынуждены уходить на самоизоляцию из-за контактов с заболевшими COVID-19.

Ранее Ассоциация автомобильных перевозок страны заявила, что Британии не хватает порядка 100 000 водителей грузовиков для бесперебойной поставки продуктов питания в торговые точки. Правительству пришлось даже временно увеличить максимальное количество часов в смене дальнобойщиков (с девяти до 10), что позволило бы совершать более длительные поездки. Однако этого все равно оказалось недостаточно.