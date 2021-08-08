Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 к доллару и 85,5-87,5 к евро.

На мировом рынке доллар получил поддержку на ожиданиях более раннего сворачивания монетарных стимулов ФРС США после выхода сильных данных по американскому рынку труда за июль. Также в пользу доллара выступают опасения того, что нарастающая волна COVID-19 в мире может привести к замедлению восстановления глобальной экономики. Полагаем, что крепость американской валюты может сохраниться в ближайшие недели благодаря этим факторам.

В пользу рубля будут выступать высокие цены на нефть, газ, металлы и другие статьи российского экспорта, которые увеличивают приток валютной выручки в страну. В то же время нарастающая четвертая волна коронавируса в мире и укрепление доллара и повышают риски коррекции на сырьевых площадках.

Также позитивом для рубля является возросшая привлекательность операций керри трейд (игра на разнице процентных ставок) после повышения ключевой ставки Банком России до 6,5% годовых. Наконец, поддержку рублю оказывает пониженный спрос на валюту для зарубежного туризма вследствие частично закрытых из-за пандемии внешних границ.

Позитивное влияние высокой нефти на рубль частично ограничивают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 6 августа по 6 сентября увеличит ежедневный объем покупок валюты на 7%, до 14,4 млрд руб. или около $200 млн. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято около $4,3 млрд.

Главной статистикой недели и возможным риском для рубля будут данные по инфляции в США за июль, которые будут опубликованы в среду. Инвесторы ожидают, что рост потребительских цен в Штатах составит 5,3% г/г. Это более, чем в два раза выше 2%-го таргета ФРС. В случае более высоких значений инфляции, вероятно, возрастут ожидания того, что американский ЦБ ускорит сокращение монетарной поддержки экономики и рынков для сдерживания роста цен. В этом случае может усилиться отток капитала с развивающихся рынков, что окажет давление на рубль.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок пережил еще одно снижение, спровоцированное вспышками эпидемии в Китае и введением ограничений в половине провинций страны.

Как один из основных потребителей энергоносителей, сокращение спроса в Китае негативно для цен, особенно в условиях восстановления объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Иранский фактор пока отходит на второй план, но также сохраняет в себе потенциальный риск для котировок.

Таким образом, худшее для нефтяного рынка, вероятно, позади, но продемонстрировать полноценный рост в ближайшие дни вряд ли получится, поскольку риски ухудшения ситуации с пандемией в мире, и, в частности, в азиатских странах, остаются высокими. Мы ожидаем сохранения цены барреля Брент на следующей неделе на уровне $70-72.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Российский рынок в пятницу развернулся вниз от новых месячных вершин, корректируя хороший недельный рост, хотя внешний фон долгое время оставался благоприятным. После выхода сильных данных по рынку труда США ситуация на глобальных площадках ухудшилась, так как подобная статистика увеличивает вероятность более раннего начала ужесточения монетарной политики ФРС.

На этом фоне важную роль в дальнейшей динамике мировых рынков способны сыграть данные о потребительской инфляции в США, выходящие в ближайшую среду, поскольку, если они существенно превысят прогноз, то это усилит опасения скорого сворачивания монетарных стимулов ФРС, вызвав серьезное снижение всех рынков.

Поэтому нам будет трудно в начале следующей недели показать устойчивый рост даже на позитивном внешнем фоне. Скорее всего, до среды индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3770-3835 п., индекс РТС - 1615-1655 п. Если инфляционные показатели США не испугают рынки, мы можем пробить установленные сегодня месячные вершины. В этом случае индекс Мосбиржи способен направиться к ближайшему сопротивлению 3863 п., индекс РТС - к аналогичному техническому препятствию 1662 п.