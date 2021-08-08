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08.08.2021 19:40
Рубрика: В мире

EgyptAir запускает прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Текст: Диана Ковалева
Фото: KHALED ELFIQI/EPA Фото: KHALED ELFIQI/EPA
Фото: KHALED ELFIQI/EPA

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir объявил о запуске прямых рейсов между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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"В рамках постоянных усилий министерства гражданской авиации по активизации воздушного движения и въездного туризма в Египет, а также в связи с возобновлением турпотока из РФ после почти шестилетнего перерыва EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, начиная с понедельника, 9 августа 2021 года", - говорится в соответствующем заявлении компании.

Из документа также следует, что каждую неделю по четыре рейса будут летать в Хургаду и по три - в Шарм-эш-Шейх. Перевозки будут осуществляться на воздушных судах Airbus A330-300, рассчитанных на 301 пассажира.

Напомним, Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту лайнера находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ тогда квалифицировала произошедшее как теракт.

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