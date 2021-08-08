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08.08.2021 10:06
Рубрика: В мире

Экс-депутат Рады обвинил президента Украины Зеленского в обмане

Текст: Алла Владимирова

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти, обманув жителей юго-востока и центра страны, проголосовавших за него на выборах. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
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"Самое печальное то, что Зеленский пришел, на самом деле, во власть, обманув юго-восток и центр", - сказал Мураев.

Он отметил, что Западная Украина голосовала за Петра Порошенко, так как именно на ее идеологии он пришел к власти. И теперь туда же "мигрирует" Зеленский.

"То есть Зеленский обманул всех, очень качественно, не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм "Слуга народа", наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом", - заявил Мураев.

Он также отметил, что за последние два года Украина прошла немало точек невозврата в экономике, демографии и отношениях с миром. По его словам, следующей власти будет сложно вернуть доверие как мировой общественности, так и украинского народа, восстановить статус-кво, а также "похоронить эту линию разлома и конфликта и восстановить тот потенциал, который просто на глазах тает".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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