Новости

Диетолог дала рекомендации для любителей арбуза 18:45
В США назвали признаки краха американского влияния 18:36
Завершился мотопробег "Ночных волков" по маршруту Москва - Сахалин - Крым 18:22
Кызыл накрыл дым от лесных пожаров в соседних регионах 18:10
Экс-президент Киргизии Аскар Акаев вылетел из Бишкека в Москву 18:08
Звезду "Отряда самоубийц" Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании 18:02
Аналитики подсчитали средние расходы на свадьбу в России 18:00
Японские читатели Yahoo News Japan возмущены судейством на ОИ-2020 17:40
Сборная Кубы показала лучший результат на Олимпийских играх с 2004 года 17:40
"Я могла не вернуться к жизни": Светличная о своем обращении к врачу 17:38
От рака умерла актриса из "Клиники" Марки Пост 17:25
Два человека скончались в Сербии от лихорадки Западного Нила 17:21
СМИ: У "Богемской рапсодии" появится сиквел 17:21
Роднина оценила результаты российских олимпийцев 17:20
Вышел русский трейлер "Демоника" - хоррора режиссера "Района №9" 17:13
Американский актер Тревор Мур трагически погиб в 41 год 17:02
Биткоин превысил отметку в 45 тысяч долларов 16:47
Футболист "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович остается в больнице 16:41
В Армении в ДТП погиб российский военный, четверо ранены 16:19
В Париже не сумели поднять олимпийский флаг над Эйфелевой башней 16:15
Эксперт назвал популярные за рубежом российские товары 16:02
Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности 15:57
В РСТ предложили создать национальный турмаршрут "Винные дороги России" 15:33
Путин проведет видеовстречу с российскими паралимпийцами перед Токио 15:26
Эксперт объяснил, почему не стоит брать кредит на первый взнос по ипотеке 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
08.08.2021 18:08
Рубрика: В мире

Экс-президент Киргизии Аскар Акаев вылетел из Бишкека в Москву

Текст: Алла Владимирова

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев вылетел в Москву из Бишкека, куда он ранее прилетал, чтобы помочь следствию по делу о возможной коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Как рассказал соратник экс-главы государства Бекболот Талгарбеков, Акаев "дал счерпывающие ответы на все вопросы следствия". В свою очередь, помощник бывшего президента Болот Джанузаков подтвердил, что Акаев выступал в качестве свидетеля по делу о Кумторе. "Никаких обвинений ему предъявлено не было", - цитирует Джанузакова агентство "Интерфакс".

Фото: Пресс-служба президента КР
Киргизия прошла пик третьей волны коронавируса

Акаев прибыл в Бишкек второго августа. И, по словам экс-премьера Киргизии Феликса Кулова, сделал это по собственной инициативе, выразив готовность сотрудничать со следствием. В это воскресенье киргизский государственный телеканал "Ала-Too 24" опубликовал видеообращение бывшего главы государства, в котором тот рассказал об ошибках, допущенных при разработке Кумтора.

Напомним, в 1990-х годах канадские инвесторы начали разработку Кумтора на основании соглашений, которые позже руководство Киргизии расценило как невыгодные для страны. После череды изменений и переговоров по этому вопросу стороны объявили о намерении начать судебные разбирательства.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

Минобрнауки: Требований обязательной вакцинации всех студентов нет
Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке
На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87
В Армении в ДТП погиб российский военный, четверо ранены
Россияне не пострадали в ДТП на северо-западе Турции
Почему полицейские американского Капитолия увольняются
Возвращение первого президента Кыргызстана стало зеркалом цветных революций