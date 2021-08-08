Экс-президент Киргизии Аскар Акаев вылетел из Бишкека в Москву

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев вылетел в Москву из Бишкека, куда он ранее прилетал, чтобы помочь следствию по делу о возможной коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Как рассказал соратник экс-главы государства Бекболот Талгарбеков, Акаев "дал счерпывающие ответы на все вопросы следствия". В свою очередь, помощник бывшего президента Болот Джанузаков подтвердил, что Акаев выступал в качестве свидетеля по делу о Кумторе. "Никаких обвинений ему предъявлено не было", - цитирует Джанузакова агентство "Интерфакс".

Акаев прибыл в Бишкек второго августа. И, по словам экс-премьера Киргизии Феликса Кулова, сделал это по собственной инициативе, выразив готовность сотрудничать со следствием. В это воскресенье киргизский государственный телеканал "Ала-Too 24" опубликовал видеообращение бывшего главы государства, в котором тот рассказал об ошибках, допущенных при разработке Кумтора.

Напомним, в 1990-х годах канадские инвесторы начали разработку Кумтора на основании соглашений, которые позже руководство Киргизии расценило как невыгодные для страны. После череды изменений и переговоров по этому вопросу стороны объявили о намерении начать судебные разбирательства.