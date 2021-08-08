Эксперт назвал популярные за рубежом российские товары

В последние годы спрос на российские товары растет не только внутри страны, но и за границей, рассказал директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов.

Он отметил, что россияне с каждым годом все больше ценят локальные товары, растет и количество покупателей из-за рубежа. Только в прошлом году онлайн-экспорт вырос более чем на 40%

"Стереотип о том, что российские товары нельзя ставить в один ряд с зарубежными по качеству, давно себя изжил", - говорит Тарасов.

Больше всего зарубежные покупатели интересуются российской электроникой - на этот сегмент приходится 34% от поставок. Причем в основном это не перепродажа китайских товаров, а собственные технологии, изобретения и разработки.

На втором месте по популярности подарки и сувениры - на них приходится 20% от продаж. Спросом пользуются сувениры с изображением знаменитостей, персонажей мультфильмов и игр.

Большой популярностью пользуются игрушки из России. Их особенно ценят в Канаде и Австралии. Также востребована одежда от российских дизайнеров, которую особенно ценят европейцы. Покупателей привлекает хорошее качестве и невысокая цена. Кроме того, зарубежные покупатели активно интересуются товарами из категорий "красота" и "здоровье".

"В этой категории производители делают акцент на том, что производство находится в России, что и ценится в других странах благодаря широкой известности российских природных ресурсов", - рассказал Тарасов в беседе с РИА Новости.