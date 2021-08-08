Новости

Глава ФГР раскритиковал судейство в финале женского гандбольного турнира ОИ 11:22
В Сочи девять самолетов не смогли приземлиться из-за грозы 11:18
Кубинский боксер Энди Крус стал олимпийским чемпионом Игр в Токио 11:02
На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87 10:45
В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей 10:38
Эксперт раскрыл секрет выгодной покупки валюты 10:37
Экс-депутат Рады обвинил президента Украины Зеленского в обмане 10:06
В Турции 14 человек погибли в ДТП с автобусом 09:56
В Анапе дрон впервые в России спас тонувшего в море человека 09:46
В Сарове объявлен режим ЧС из-за пожара в мордовском заповеднике 09:32
Инфекционисты рассказали, как избежать вспышек COVID-19 в школах 09:27
Американские волейболистки впервые выиграли Олимпиаду 09:18
Ган нокаутировал Льюиса и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе 08:54
Россия - Франция - онлайн-трансляция финала гандбольного турнира ОИ-2020 08:45
В Чикаго офицер полиции погибла в результате стрельбы на улице 08:38
Россияне рассказали, на что тратят налоговый вычет 08:26
Блогер из Китая восхитился продуктами из российских супермаркетов 08:02
Минцифры предложило собирать биометрию у таксистов и водителей каршеринга 07:58
Американка Валенте завоевала золото в омниуме в велоспорте на треке 07:57
Винер-Усманова назвала позором соревнования по художественной гимнастике 07:40
Американские баскетболистки завоевали золото Олимпиады в седьмой раз подряд 07:36
Несколько человек погибли при падении самолета на жилой дом в США 07:02
Глава МЧС оценил готовность Хабаровска к приходу гребня паводка 07:01
Кенни завоевал седьмое олимпийского золото в велогонках на треке 06:37
Власти: Пожары угрожают населенным пунктам в семи районах Якутии 06:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
08.08.2021 10:37
Рубрика: Экономика

Эксперт раскрыл секрет выгодной покупки валюты

Текст: Матвей Линник

Выгоднее всего покупать валюту на бирже. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель управления разработки индексной компании "Бета финансовые технологии" Грайр Саркисян.

Фото: iStock
Россиянам рассказали, на что лучше поменять доллары

Если получить доступ к бирже не удалось, купить валюту можно через банковские приложения, предварительно оценив, какая из кредитных организаций предлагает лучший курс, объяснил эксперт

Для того, чтобы выбрать подходящий момент для покупки, финансист рекомендовал обратить внимание на динамику инфляционных ожиданий и цен на нефть.

"В настоящий момент падающие цены на нефть еще не до конца отразились на валютном курсе. Хорошей точкой для входа будет момент, когда рынок не до конца учел в номинальном курсе два данных фактора", - заключил Саркисян.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады-2020
На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87
В Турции 14 человек погибли в ДТП с автобусом
МИД Чехии признал необходимость заново выстроить отношения с РФ
Один россиянин заразил коронавирусом полторы тысячи человек
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp