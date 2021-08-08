Эксперт раскрыл секрет выгодной покупки валюты

Выгоднее всего покупать валюту на бирже. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель управления разработки индексной компании "Бета финансовые технологии" Грайр Саркисян.

Если получить доступ к бирже не удалось, купить валюту можно через банковские приложения, предварительно оценив, какая из кредитных организаций предлагает лучший курс, объяснил эксперт

Для того, чтобы выбрать подходящий момент для покупки, финансист рекомендовал обратить внимание на динамику инфляционных ожиданий и цен на нефть.

"В настоящий момент падающие цены на нефть еще не до конца отразились на валютном курсе. Хорошей точкой для входа будет момент, когда рынок не до конца учел в номинальном курсе два данных фактора", - заключил Саркисян.