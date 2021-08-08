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08.08.2021 23:30
Рубрика: Культура

Эмир Кустурица будет вести авторское шоу

Текст: Александр Борисов

Всемирно известный режиссер и талантливый музыкант Эмир Кустурица поделится своими жизненными взглядами и философией с многочисленными почитателями его таланта. Он это сделает в рамках авторского шоу "Моя жизнь", которое будет выходить еженедельно на YouTube радио Sputnik Сербия.

"Пришло время, благодаря Sputnik, "расстаться с анонимностью", - заявил мастер в интервью Sputnik Сербия.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян с гордостью и восхищением прокомментировала эту новость. "Любимый режиссер. Бесценный друг. Просто лучший", - отметила она.

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Культура Кино и ТВ Мировое кино В мире Европа Сербия

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