Эмир Кустурица будет вести авторское шоу

Всемирно известный режиссер и талантливый музыкант Эмир Кустурица поделится своими жизненными взглядами и философией с многочисленными почитателями его таланта. Он это сделает в рамках авторского шоу "Моя жизнь", которое будет выходить еженедельно на YouTube радио Sputnik Сербия.

"Пришло время, благодаря Sputnik, "расстаться с анонимностью", - заявил мастер в интервью Sputnik Сербия.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян с гордостью и восхищением прокомментировала эту новость. "Любимый режиссер. Бесценный друг. Просто лучший", - отметила она.