Франция резко сократила производство вина

В этом году Франция произведет всего 35,6 миллиона гектолитров вина - и это самый низкий показатель за весь послевоенный период. Как заявили в министерстве сельского хозяйства страны, всему виной несколько морозных ночей в первой половине апреля.

Больше всего пострадали ранние сорта винограда - "шардоне" и "мерло". Ситуация с более поздними (к примеру, "уни блан") чуть лучше. По данным ведомства, наибольшие потери понесли Бургундия, долина Роны и центральные районы Франции. Причем холода негативно отразились и на урожае фруктов - к примеру, абрикосов. Но одними морозами дело не кончилось: начало лета принесло с собой сильную влажность, которая стала благодатной почвой для развития болезней виноградной лозы. В Шампани, Эльзасе, Божоле и некоторых других регионах растения были поражены грибками оидиум и ботритис, зафиксированы случаи заболевания ложной мучнистой росой.

Глава минсельхоза Жюльен Денорманди назвал сложившуюся ситуацию "сельскохозяйственной катастрофой". Пострадавшим виноградарям и садоводам власти выделили миллиард евро.