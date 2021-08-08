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08.08.2021 23:15
Рубрика: Общество

Глава "Вектора" объяснил высокую скорость распространения штамма "дельта"

Текст: Евгения Думанская

Исследования показали, что для заражения штаммом "дельта" нужно меньше вирусных частиц, чем для исходного варианта, рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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Он сказал, что этот вариант легче передается от человека к человеку. Штамм "дельта" впервые обнаружили в Индии осенью прошлого года. Сейчас его считают доминирующим во многих странах мира.

Максютов отметил, что пока нет оснований для начала массовой вакцинации детей после завершения исследований, однако нужно иметь инструмент защиты, так как новые штаммы могут быть опасны. Пока, как рассказал специалист в эфире телеканала "Россия 1", дети "в целом болеют...принципиально легче".

Массовая вакцинация взрослого населения началась в январе. Поставить прививку можно в любом регионе. В России зарегистрированы четыре препарата, один из которых является однокомпонентным и предназначен для ревакцинации.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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