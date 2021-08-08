Италия учится жить по QR-кодам

С пятницы на Апеннинах балом начали править санпаспорта, без которых впредь будет весьма проблематично социализироваться и полноценно общаться всем без исключения жителям страны старше 12-летнего возраста. Тем, у кого нет документа с QR-кодом, нельзя будет пообедать или поужинать внутри ресторана, сходить в спортзал или в бассейн, посетить важную конференцию, заглянуть в музей, посетить концерт и погулять в парке.

Так называемые "зеленые пропуска" выдают в трех случаях: полностью привитым или переболевшим гражданам, а также сделавшим ПЦР-тест. В первом случае сертификат действует на протяжении 9 месяцев, во втором - 6 месяцев, а в третьем - всего 48 часов. Последнюю процедуру может позволить далеко не каждый. Стоимость одного исследования варьируется от 22 до 40 евро. Правда, власти обещают взять этот вопрос под контроль, установив максимальную стоимость для подростков в 7 евро, а для взрослого населения - в 15. Но даже эти цифры не кажутся итальянцам, финансово пострадавшим от пандемии, доступными.

Если отмотать пленку назад, то лично для меня спустя полтора года после начала пандемии, как ни странно, практически ничего не изменилось. С единственной разницей, что в начале глобальной чрезвычайной ситуации (ЧС) я не могла выйти спокойно из дома, поскольку у меня не было масок, которые на несколько месяцев напрочь исчезли из местных аптек, а сейчас у меня как у человека, привитого непризнанной в Италии вакциной "Спутник V", нет грин-пасса. Все мои попытки достучаться до семейного врача и объяснить при помощи официальных документов, что у антител не может быть национальной принадлежности, оказались бесполезными. Радует одно: я не одинока, со мной в лодке оказалось немало людей, что вселяет надежду на то, что здравый смысл, возможно, все-таки возьмет верх. Помимо соотечественников, живущих в Италии, которые в пик пандемии всеми правдами и неправдами съездили на родину, чтобы привиться, есть также жители примыкающего к Апеннинам Сан-Марино, 90 процентов которых вакцинированы российским препаратом, а также 6 миллионов итальянцев, обосновавшихся за пределами сапожка, которые вакцинировались либо российским, либо китайским препаратом. К примеру, в одной только Аргентине живет миллион итальянцев, и все они привиты "Спутником".

Не скорою, картина, которая предстала в первый день введения санпропусков, меня удивила. Ни на одном из встретившихся на пути заведений я не встретила вывески или предупреждающей надписи "Вход только с грин-пассом". Сначала было я подумала, что это некое выражение несогласия - в последние несколько недель по Италии прокатилась волна многотысячных митингов во главе c движением рестораторов и владельцев баров Io apro ("Я откроюсь"). Как выяснилось, это не совсем так. Отлично понимая, что с новыми правилами придется мириться (платить за каждого "нелегального" клиента штраф от 400 до тысячи евро не может позволить себе ни один предприниматель), представители этой категории сумели отвоевать право не отпугивать клиентов устрашающими предупреждениями. Отсюда отсутствие табличек.

В близлежащих кафе мне дали понять, что мое место впредь на улице

Для чистоты эксперимента я решила сначала посетить известный ресторан быстрого питания. Не успев переступить его порог, я столкнулась с немедленно брошенным на меня подозрительным взглядом официантки. Когда же я подошла уверенным шагом к специальным терминалам для самообслуживания, она, не выпуская ни на секунду меня из поле зрения, решилась все-таки поинтересоваться: "Вы будете есть внутри или унесете пакет с собой?" В ответ я ей что-то пробурчала и выскочила оттуда как ошпаренная. Ощущения крайне неприятные, чувствуешь себя прокаженной или преступницей какой-то. В ближайшее время я туда ни ногой. Такой неутешительный вывод, видимо, сделала ни я одна - в обычно забитом до отказа заведении экономкласса не было ни души на момент моего посещения.

В близлежащих кафе прием оказался куда более гостеприимным и человечным. Там мне дали понять, что мое место впредь на улице. Дело в том, что согласно новым правилам лица, у которых по тем или иным причинам нет санпаспорта, имеют пока еще право выпить чашку кофе за барной стойкой или на террасе. Также им позволено вкусить итальянской кухни на открытом воздухе. Как рассказал мне официант Винченцо, после колоссальных финансовых потерь, которые понесло его заведение из-за бесконечных ограничений, в баре намерены вести себя с посетителями максимально корректно, чтобы не растерять последних клиентов. Несмотря на то, что погода пока позволяет сидеть на открытом воздухе, судя по пустым столикам, очередная порция запретных мер практически напрочь отбила у итальянцев желание посещать питейные заведения. Так, пожилые люди, у многих из которых, как правило, нет смартфонов для хранения QR-кодов, по моим наблюдениям, вообще предпочитают просто сидеть на старой доброй скамейке в хорошей компании друзей.

Ввиду массовой подделки ковид-сертификатов и продажи QR-кодов в популярных мессенджерах итальянское правительство обязало сотрудников локаций, в которых обязателен для предъявления этот документ, сканировать его с помощью специального приложения VerificaC19. Поскольку средства на дополнительный персонал, который будет выполнять функцию охранника, государством выделены не были, каждое заведение выходит из этой ситуации по-своему. Кто побогаче берет на вооружение современные технологии, как ресторан в северном регионе Трентино, установивший перед входом "светофор", который при сканировании сертификата загорается одним из двух цветов: зеленый - "добро пожаловать", красный - "вход запрещен". Остальные пытаются решить эту проблему собственными усилиями.