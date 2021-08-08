Как будут строить трассу М-12 Москва - Казань

На строительство трассы планируют потратить около 650 миллиардов рублей. Из них 150 миллиардов рублей выделит Фонд национального благосостояния, то есть в проект вложат народные деньги. Они вернутся через повышение мобильности жителей регионов и ускорение доставки грузов.
Преодолеть 810 километров можно будет всего за шесть с половиной часов, время в пути сократится в два раза по сравнению с тем, что приходится тратить сейчас. Вслед за ростом скоростей начнет расширяться выпуск товаров, появятся новые рабочие места, будет развиваться экономика регионов. В сложных условиях, вызванных пандемией, вливания финансов, материальных ресурсов и труда тысяч людей помогут перезапустить самые различные секторы производства в стране от добычи щебня до разработки инновационных технологий цифрового проектирования.
Трасса М-12 Москва - Казань к 2024 году свяжет между собой около 20 региональных центров и пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республики Чувашия и Татарстан. В зоне ее влияния окажется около 60% населения России, 70% автомобильной промышленности, 50% аэрокосмической и оборонной промышленности, 40% - металлургии, 30% - машиностроения и приборостроения, 20% - предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Новая автодорога М-12 станет частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", создание которого предусматривает нацпроект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".
В послании Федеральному собранию в апреле 2021 года президент России Владимир Путин поручил продлить дорогу до Екатеринбурга. Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, открывать трассу будут постепенно уже с 2022 года. Основную часть планируется запустить в 2023 году, а к 2024 году трасса может уже дойти до Екатеринбурга.
Строительство автодороги от Москвы до Казани разбили на девять этапов, включая нулевой. Подготовка к строительству началась на всех этапах.
Вдоль будущей автомагистрали проехал корреспондент "Российской газеты" и посмотрел, как готовятся к выполнению масштабного антикризисного проекта.
Нулевой этап - Московская область
Будущая трасса М-12 пойдет от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Для выхода на М-12 построят обход подмосковных городов Балашихи и Ногинска. Протяженность этого участка более 60 километров.
Работы на первом пусковом комплексе идут уже с конца 2020 года. С марта 2021 года началось проектирование второго пускового комплекса.
На участке от транспортной развязки с ЦКАД до Орехово-Зуево идет подготовка территории под строительство, перенос коммуникаций и обустройство технологических дорог. Также организуют строительные городки, где будут жить рабочие. Договор на проектирование первого пускового комплекса с компанией "Трансстроймеханизация" заключили в ноябре 2020 года. В марте этого года был подписан контракт на проектирование и строительства второго пускового комплекса протяженностью 40 км.
I этап - Московская и Владимирская области
Участок протяженностью 80 километров проходит через Московскую и Владимирскую области от пересечения с автодорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга".
На этом участке М-12 построят транспортную развязку на пересечении с Северо-Восточной хордой Москвы, с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД).
На первом этапе стройки идет подготовка насыпи для будущей трассы. Обустраиваются площадки для работы тяжёлой техники. Строительные городки производственных баз подключают к электричеству.
II этап - Владимирская область
Второй этап строительства трассы включает участок протяженностью 36 километров в 80 по 116 километр. Участок М-12 пройдет по территории Владимирской области.
Здесь прокладывают временные дороги, подвозят стройматериалы, готовят площадки для возведения искусственных сооружений - мостов, путепроводов.
III этап - Владимирская область
Этот участок трассы М-12 протяженностью 108 километров целиком пройдет по территории Владимирской области.
На участке построят транспортную развязку на пересечении М-12 с региональной дорогой 17К-2 Муром - М-7 "Волга".
Дополнительная развязка также появится на 193 километре трассы М-12 на пересечении с дорогой 17Н-7 Драчево - Бутылицы - Меленки во Владимирской области.
IV этап - Владимирская и Нижегородская области
Четвертый этап строительства охватывает 224-347 километры будущей автотрассы. Участок протяженностью 123 километра пройдет по территории Владимирской и Нижегородской областей.
Около 40 километров дороги М-12 пройдут по поймам рек Оки и Суры. Здесь необходимо обеспечить водоотвод от дорожного полотна.
В районе села Малое Окулово Нижегородской области, рядом с руслом реки Ока, сейчас идут археологические раскопки. На этой территории присутствуют поселения неолита, мезолита и эпохи бронзы. Уже найдены каменные орудия труда и оружие: наконечники стрел, копий, топоров, фрагменты лепных горшков, сделанных без гончарного круга с первобытным орнаментом. Артефакты датируются 5-6 тысячелетием до нашей эры. После обработки находки передадут в Нижегородский или Муромский музеи. Археологические находки не исключены и на других участках трассы.
На реке Ока на четвертом этапе возведут вантовый мост. Пока здесь действует паромная переправа. А на 300 километре М-12 в Нижегородской области построят транспортную развязку, чтобы автомобилисты могли съехать с дороги 22К-0036 Павлово - Сосновское - Лесуново - Мухтолово - Саконы.
V этап - Нижегородская область
Пятый этап строительства охватывает 347-454 километры будущей трассы М-12. Этот участок протяженностью 107 километров пройдет по территории Нижегородской области. На этом участке нужно пересечь реку Пьяна в Нижегородской области. Пока военные инженеры помогают соорудить понтонную переправу.
На пересечении М-12 с трассой Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов построят транспортную развязку.
VI этап - Нижегородская область и Республика Чувашия
Шестой этап строительства включает участок протяженностью 132 километра с 454 по 586 километр в Нижегородской области и Республике Чувашия.
На этом участке построят монолитный мост построят через реку Сура. Пока военные инженеры помогают соорудить понтонную переправу через реку для прохода строительной техники.
VII этап - Республики Чувашия и Татарстан
Седьмой этап строительства охватывает участок протяженностью 77 километров с 586 по 663 километр будущей автодороги в Чувашии и Татарстане.
На этом участке через реку Свияга перекинут новый шестипролетный мост. Это сооружение станет самым крупным на седьмом этапе. Пока для того, чтобы строительная техника могла проехать с одного на другой берег реки, военные инженеры монтируют понтонный мост.
Всего только на седьмом этапе трассы планируется возвести 35 искусственных сооружений - мосты через реки, ручьи, овраги, путепроводы через региональные дороги.
На пересечении М-12 с автодорогой А-151 Цивильск - Ульяновск построят транспортную развязку.
Дополнительную развязку также построят на 628 километре М-12 в Татарстане на пересечении с автодорогой 16К-0925 Большие Кайбицы - Камылово.
VIII этап - Республика Татарстан
Восьмой этап строительства включает участок в 66 километров с 663 по 729 километр в Республике Татарстан.
На этом участке трассы М-12 предстоит построить самый большой из трех уникальных мостов - мост через Волгу. Его протяженность составит более трех километров. Пока забивают сваи для временного моста в дно реки с баржи. Затем на подготовленную основу надвинут полотно постоянного моста.