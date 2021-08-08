Как будут строить трассу М-12 Москва - Казань

На маршруте запланированной трассы М-12 Москва-Казань началась подготовка к стройке. Устраивают насыпи, завозят песок и щебень, возводят заводы для производства асфальта. Работы развернуты на всех девяти этапах, включая нулевой.

На строительство трассы планируют потратить около 650 миллиардов рублей. Из них 150 миллиардов рублей выделит Фонд национального благосостояния, то есть в проект вложат народные деньги. Они вернутся через повышение мобильности жителей регионов и ускорение доставки грузов.

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Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Преодолеть 810 километров можно будет всего за шесть с половиной часов, время в пути сократится в два раза по сравнению с тем, что приходится тратить сейчас. Вслед за ростом скоростей начнет расширяться выпуск товаров, появятся новые рабочие места, будет развиваться экономика регионов. В сложных условиях, вызванных пандемией, вливания финансов, материальных ресурсов и труда тысяч людей помогут перезапустить самые различные секторы производства в стране от добычи щебня до разработки инновационных технологий цифрового проектирования.

Трасса М-12 Москва - Казань к 2024 году свяжет между собой около 20 региональных центров и пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республики Чувашия и Татарстан. В зоне ее влияния окажется около 60% населения России, 70% автомобильной промышленности, 50% аэрокосмической и оборонной промышленности, 40% - металлургии, 30% - машиностроения и приборостроения, 20% - предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Новая автодорога М-12 станет частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", создание которого предусматривает нацпроект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

В послании Федеральному собранию в апреле 2021 года президент России Владимир Путин поручил продлить дорогу до Екатеринбурга. Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, открывать трассу будут постепенно уже с 2022 года. Основную часть планируется запустить в 2023 году, а к 2024 году трасса может уже дойти до Екатеринбурга.

Строительство автодороги от Москвы до Казани разбили на девять этапов, включая нулевой. Подготовка к строительству началась на всех этапах.

Вдоль будущей автомагистрали проехал корреспондент "Российской газеты" и посмотрел, как готовятся к выполнению масштабного антикризисного проекта.

Нулевой этап - Московская область

Фото: Сергей Михеев/РГ

Будущая трасса М-12 пойдет от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Для выхода на М-12 построят обход подмосковных городов Балашихи и Ногинска. Протяженность этого участка более 60 километров.

Работы на первом пусковом комплексе идут уже с конца 2020 года. С марта 2021 года началось проектирование второго пускового комплекса.

На участке от транспортной развязки с ЦКАД до Орехово-Зуево идет подготовка территории под строительство, перенос коммуникаций и обустройство технологических дорог. Также организуют строительные городки, где будут жить рабочие. Договор на проектирование первого пускового комплекса с компанией "Трансстроймеханизация" заключили в ноябре 2020 года. В марте этого года был подписан контракт на проектирование и строительства второго пускового комплекса протяженностью 40 км.

I этап - Московская и Владимирская области

Фото: Сергей Михеев/РГ

Участок протяженностью 80 километров проходит через Московскую и Владимирскую области от пересечения с автодорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга".

На этом участке М-12 построят транспортную развязку на пересечении с Северо-Восточной хордой Москвы, с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД).

На первом этапе стройки идет подготовка насыпи для будущей трассы. Обустраиваются площадки для работы тяжёлой техники. Строительные городки производственных баз подключают к электричеству.

II этап - Владимирская область

Фото: Сергей Михеев/РГ

Второй этап строительства трассы включает участок протяженностью 36 километров в 80 по 116 километр. Участок М-12 пройдет по территории Владимирской области.

Здесь прокладывают временные дороги, подвозят стройматериалы, готовят площадки для возведения искусственных сооружений - мостов, путепроводов.

III этап - Владимирская область

Фото: Сергей Михеев/РГ

Этот участок трассы М-12 протяженностью 108 километров целиком пройдет по территории Владимирской области.

На участке построят транспортную развязку на пересечении М-12 с региональной дорогой 17К-2 Муром - М-7 "Волга".

Дополнительная развязка также появится на 193 километре трассы М-12 на пересечении с дорогой 17Н-7 Драчево - Бутылицы - Меленки во Владимирской области.

IV этап - Владимирская и Нижегородская области

Оку трасса пересекает во Владимирской области рядом с городом Муромом. Для нее строят новый мост по соседству с уже существующим, кстати, весьма красивым. Интересно, какой из двух мостов будут считать более красивым? Фото: Сергей Михеев/РГ

Четвертый этап строительства охватывает 224-347 километры будущей автотрассы. Участок протяженностью 123 километра пройдет по территории Владимирской и Нижегородской областей.

Около 40 километров дороги М-12 пройдут по поймам рек Оки и Суры. Здесь необходимо обеспечить водоотвод от дорожного полотна.

В районе села Малое Окулово Нижегородской области, рядом с руслом реки Ока, сейчас идут археологические раскопки. На этой территории присутствуют поселения неолита, мезолита и эпохи бронзы. Уже найдены каменные орудия труда и оружие: наконечники стрел, копий, топоров, фрагменты лепных горшков, сделанных без гончарного круга с первобытным орнаментом. Артефакты датируются 5-6 тысячелетием до нашей эры. После обработки находки передадут в Нижегородский или Муромский музеи. Археологические находки не исключены и на других участках трассы.

Москву и Казань свяжут 810 километров современной автодороги, на которой построят три уникальных моста и два десятка транспортных развязок

На реке Ока на четвертом этапе возведут вантовый мост. Пока здесь действует паромная переправа. А на 300 километре М-12 в Нижегородской области построят транспортную развязку, чтобы автомобилисты могли съехать с дороги 22К-0036 Павлово - Сосновское - Лесуново - Мухтолово - Саконы.

V этап - Нижегородская область

Грунт, грунт, грунт. Чтобы построить дорогу, его потребуется очень много. Огромный самосвал разгрузил свой кузов и... кажется, насыпь совсем не увеличилась. Но нет, подушка для будущей дороги прирастает. И постепенно станет той самой долгожданной скоростной трассой. Фото: Сергей Михеев/РГ

Пятый этап строительства охватывает 347-454 километры будущей трассы М-12. Этот участок протяженностью 107 километров пройдет по территории Нижегородской области. На этом участке нужно пересечь реку Пьяна в Нижегородской области. Пока военные инженеры помогают соорудить понтонную переправу.

На пересечении М-12 с трассой Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов построят транспортную развязку.

VI этап - Нижегородская область и Республика Чувашия

Фото: Сергей Михеев/РГ

Шестой этап строительства включает участок протяженностью 132 километра с 454 по 586 километр в Нижегородской области и Республике Чувашия.

На этом участке построят монолитный мост построят через реку Сура. Пока военные инженеры помогают соорудить понтонную переправу через реку для прохода строительной техники.

VII этап - Республики Чувашия и Татарстан

Фото: Сергей Михеев/РГ

Седьмой этап строительства охватывает участок протяженностью 77 километров с 586 по 663 километр будущей автодороги в Чувашии и Татарстане.

На этом участке через реку Свияга перекинут новый шестипролетный мост. Это сооружение станет самым крупным на седьмом этапе. Пока для того, чтобы строительная техника могла проехать с одного на другой берег реки, военные инженеры монтируют понтонный мост.

Всего только на седьмом этапе трассы планируется возвести 35 искусственных сооружений - мосты через реки, ручьи, овраги, путепроводы через региональные дороги.

На пересечении М-12 с автодорогой А-151 Цивильск - Ульяновск построят транспортную развязку.

Дополнительную развязку также построят на 628 километре М-12 в Татарстане на пересечении с автодорогой 16К-0925 Большие Кайбицы - Камылово.

VIII этап - Республика Татарстан

Здесь на территории Татарстана будущая М-12 пересекает одну из множества местных дорог. Строится очередной путепровод. А рядом - село Русское Макулово и деревня Татарское Макулово. Фото: Сергей Михеев/РГ

Восьмой этап строительства включает участок в 66 километров с 663 по 729 километр в Республике Татарстан.

На этом участке трассы М-12 предстоит построить самый большой из трех уникальных мостов - мост через Волгу. Его протяженность составит более трех километров. Пока забивают сваи для временного моста в дно реки с баржи. Затем на подготовленную основу надвинут полотно постоянного моста.