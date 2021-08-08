Как возможно заразить коронавирусом более тысячи человек

"В России случай суперсидинга, или суперраспространения (superseeding), максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек", - цитирует агентство слова ученого.

В Роспотребнадзоре, куда "РГ" обратилась за разъяснениями, не стали уточнять ни время, ни место происшедшего. Можно предполагать, что человека, ставшего источником заражения, "вычислили" благодаря эпидемиологическому расследованию - когда проверяются все контакты заболевшего, включая и тех, с кем он общался, еще не имея симптомов.

Собственно, случай не уникальный. Броский термин "суперраспространитель" на слуху у всего мира уже больше года - с момента начала пандемии. Классическим стал случай в Южной Корее в феврале-марте 2020 года, когда в одной из религиозных общин, где игнорировали карантинные меры и продолжали многолюдные службы, одна из прихожанок сначала заразила более ста человек, а затем инфекция быстро поразила тысячи людей. Власти Южной Кореи предъявили лидерам общины уголовное обвинение из-за нарушения запрета на проведение богослужений во время карантина.

Специалисты говорят, что, по статистике, один пациент, являясь носителем исходного китайского варианта, в среднем заражает два-три человека.А в случае с дельта-штаммом, который более агрессивен, - от пяти до шести человек. Суперраспространитель же может заразить и сотни, и тысячи. Если, например, инфекция протекает у него без симптомов или легко, а потому человек ведет обычный образ жизни. Если его род занятий или поведение в социуме вне работы предполагает общение с большим количеством людей и он к тому же не соблюдает меры предосторожности, неизбежно активное распространение инфекции.

Как пояснил ведущий научный редактор образовательного ресурса для медработников Vrachu.ru Михаил Каган, есть люди, которые еще до развития клинических симптомов выделяют вирус намного более интенсивно, чем "среднестатистический" инфицированный. Причем заранее предугадать, кто именно станет суперраспространителем, невозможно.

Обычно инфицированный вирусом заражает в среднем три-шесть человек, а суперраспространитель - сотни и тысячи

"Коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции", - пояснил Александр Семенов ТАСС.

Поэтому рекомендации защищать себя и окружающих маской, избегать по возможности скопления людей, а лучше вообще свести к минимуму контакты с другими людьми остаются по-прежнему актуальными. До окончания эпидемии - уж точно.