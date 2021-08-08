Как за один раз освободить много места на смартфоне

Что делать, если место на смартфоне заканчивается, и вы уже удалили все, что могли? В первую очередь, стоит посмотреть, сколько места занимают у вас данные WhatsApp и Telegram.

Сделать это очень просто: в приложении Telegram перейдите в меню "Настройки", далее выберете пункт "Использование памяти". Нажмите на него, и телефон автоматически подсчитает, сколько Гб занимают все файлы, фотографии и видео, присланные вам другими людьми и отправленные вами. Нажмите "очистить кэш Telegram" и тогда все фотографии, видео, файлы из всех чатов автоматически удалятся. Впрочем, если вам нужно что-то оставить, достаточно снять флажок с чекбокса.

Для того, чтобы удалить данные из WhatsApp, также необходимо перейти в настройки и посмотреть, сколько места занимают файлы из WhatsApp. Для этого перейдите в меню настройки, выберете "Данные и Хранилище", нажмите управление хранилищем. WhatsApp покажет чаты, в которых больше всего данных. Дальше необходимо оценить, нужны ли вам эти данные и удалить их вручную или весь чат целиком.