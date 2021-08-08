Китайская газета обвинила США в сокрытии первых случаев коронавируса

В штате Флорида, который сейчас является эпицентром эпидемии коронавируса в США, первые случаи были зафиксированы еще в начале 2020 года - за месяц до того, как об этом сообщили власти, пишет китайская газета "Global Times China".

В материале говорится, что данные о 171 пациенте "исчезли", а потом их восстановили, но информацию о симптомах придали секретности. При этом люди заболели в первые месяцы 2020 года, и случаи были "даже раньше, чем вспышка в Ухане", а власти сообщили о первых случаях только спустя месяц. Об этом были публикации в местных СМИ.

Ученый Эрик Тонер заявил, что в конце декабря 2019 года или начале января 2020 года симптомы проявились как минимум у 26 человек, причем восемь из них никуда не выезжали и не контактировали с зараженными. По его словам, первые случаи заражения во Флориде могли появиться раньше, чем в Ухане, но они либо не были расценены как SARS-CoV-2, либо были намерено скрыты.

По мнению вирусолога из Уханьского университета Ян Чжаньцю, Вашингтон мог намерено скрыть информацию, что политизировать ситуацию и "очернить Китай". Он отметил, что американские политики распространяют "теорию лабораторных утечек", тогда как эпидемиологическая ситуация в стране тяжелая.

Ранее власти США сообщили об ускорении распространения коронавируса на территории страны. Штаты остаются лидером печального рейтинга по количеству случаев заражения - свыше 35 миллионов.