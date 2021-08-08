Новости

Армия возглавила рейтинг одобрения российских общественных институтов 23:34
Глава "Вектора" объяснил высокую скорость распространения штамма "дельта" 23:15
Китайская газета обвинила США в сокрытии первых случаев коронавируса 22:50
Анна Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком в волгоградской больнице 22:39
Британские военные будут развозить продукты из-за нехватки еды в магазинах 22:29
В Москве в ДТП с молоковозом погибли четыре человека 22:22
В Египте рассказали, почему подорожали туры из России 22:10
Макей: США планировали включить Беларусь и Украину в НАТО 21:38
Главный инфекционист США: Может появиться штамм, способный обходить вакцины 21:25
Захарова назвала врагами Украины травящих спортсменку за фотографию 21:24
ВЦИОМ: Интернет победил телевидение еще в 2020 году 21:00
На заводе в Новом Уренгое возобновили подачу сырья после пожара 20:40
В Москву возвращается 30-градусная жара 19:26
Диетолог дала рекомендации для любителей арбуза 18:45
В США назвали признаки краха американского влияния 18:36
Завершился мотопробег "Ночных волков" по маршруту Москва - Сахалин - Крым 18:22
Кызыл накрыл дым от лесных пожаров в соседних регионах 18:10
Экс-президент Киргизии Аскар Акаев вылетел из Бишкека в Москву 18:08
Звезду "Отряда самоубийц" Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании 18:02
Аналитики подсчитали средние расходы на свадьбу в России 18:00
Японские читатели Yahoo News Japan возмущены судейством на ОИ-2020 17:40
Сборная Кубы показала лучший результат на Олимпийских играх с 2004 года 17:40
"Я могла не вернуться к жизни": Светличная о своем обращении к врачу 17:38
От рака умерла актриса из "Клиники" Марки Пост 17:25
Два человека скончались в Сербии от лихорадки Западного Нила 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
08.08.2021 22:50
Рубрика: В мире

Китайская газета обвинила США в сокрытии первых случаев коронавируса

Текст: Евгения Думанская

В штате Флорида, который сейчас является эпицентром эпидемии коронавируса в США, первые случаи были зафиксированы еще в начале 2020 года - за месяц до того, как об этом сообщили власти, пишет китайская газета "Global Times China".

Фото: iStock
Главный инфекционист США: Может появиться штамм, способный обходить вакцины

В материале говорится, что данные о 171 пациенте "исчезли", а потом их восстановили, но информацию о симптомах придали секретности. При этом люди заболели в первые месяцы 2020 года, и случаи были "даже раньше, чем вспышка в Ухане", а власти сообщили о первых случаях только спустя месяц. Об этом были публикации в местных СМИ.

Ученый Эрик Тонер заявил, что в конце декабря 2019 года или начале января 2020 года симптомы проявились как минимум у 26 человек, причем восемь из них никуда не выезжали и не контактировали с зараженными. По его словам, первые случаи заражения во Флориде могли появиться раньше, чем в Ухане, но они либо не были расценены как SARS-CoV-2, либо были намерено скрыты.

По мнению вирусолога из Уханьского университета Ян Чжаньцю, Вашингтон мог намерено скрыть информацию, что политизировать ситуацию и "очернить Китай". Он отметил, что американские политики распространяют "теорию лабораторных утечек", тогда как эпидемиологическая ситуация в стране тяжелая.

Ранее власти США сообщили об ускорении распространения коронавируса на территории страны. Штаты остаются лидером печального рейтинга по количеству случаев заражения - свыше 35 миллионов.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минобрнауки: Требований обязательной вакцинации всех студентов нет
Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке
На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87
В Армении в ДТП погиб российский военный, четверо ранены
Россияне не пострадали в ДТП на северо-западе Турции
Почему полицейские американского Капитолия увольняются
Возвращение первого президента Кыргызстана стало зеркалом цветных революций