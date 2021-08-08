Макей: США планировали включить Беларусь и Украину в НАТО

США планировали включить Беларусь и Украину в Североатлантический альянс, чтобы избежать "серой зоны" между Россией и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РБ Владимир Макей в пятой серии документального фильма "Беларусь против цветной революции", показанной в воскресенье.

Министр сослался на заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал Беларусь и заявлял о таких планах американского правительства.

Напомним, Джон Болтон занимал пост советника президента по нацбезопасности при Дональде Трампе. В августе 2019 года он посетил с визитом Минск, где провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД РБ.