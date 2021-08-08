МИД Чехии признал необходимость заново выстроить отношения с РФ

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил о необходимости заново встроить политические отношения с Россией. При этом он признал важность экономических контактов для бизнеса республики.

"Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение, - передает ТАСС слова Кулганека на круглом столе в министерстве. - Я созвал [в МИД] закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали о том, какие у нас представления об отношениях с Россией".

Министр подчеркнул, что между странами должны развиваться прагматичные связи, и выразил сожаление по поводу включения Чехии в список недружественных России стран.

"Я убежден, что необходимо удержать экономические отношения [с Россией] и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы развивать бизнес в России, - сказал Кулганек. - [Они тем самым] у нас создают рабочие места. Призывы некоторых [чешских] политиков к полному демонтажу торговых отношений с Россией считаю близорукими и неразумными".