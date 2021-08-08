Минобрнауки: Требований обязательной вакцинации всех студентов нет

Минобрнауки России не требует от студентов обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

- Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет, - сказал министр в эфире радио "Эхо Москвы". - Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину, пройти вакцинацию за свой счет.

Министр напомнил также, что по желанию вузы могут сами обеспечить прививки желающим студентам за счет внебюджетных средств.

- Мы такую рекомендацию вузам сделали, - отметил Фальков.

Кроме того, он уточнил, что студенты младше 18 лет отнесены Минздравом к категории граждан, к которым не предъявляются требования вакцинации.