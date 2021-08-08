Несколько человек погибли при падении самолета на жилой дом в США

Одномоторный самолет Mooney M20 врезался в жилой дом в американском городе Виктория (штат Миннесота). Все, кто находился на борту, погибли, на земле никто не пострадал, сообщает Fox News.

По данным федерального управления гражданской авиации, инцидент произошел в 17:40 по местному времени. Самолет направлялся из Александрии (штат Вирджиния) в Иден-Прери. В полиции подтвердили информацию о нескольких погибших, однако не уточнили число жертв.

Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование, пишет РИА Новости.