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08.08.2021 07:02
Рубрика: В мире

Несколько человек погибли при падении самолета на жилой дом в США

Одномоторный самолет Mooney M20 врезался в жилой дом в американском городе Виктория (штат Миннесота). Все, кто находился на борту, погибли, на земле никто не пострадал, сообщает Fox News.

На Аляске шесть человек погибли при крушении экскурсионного самолета

По данным федерального управления гражданской авиации, инцидент произошел в 17:40 по местному времени. Самолет направлялся из Александрии (штат Вирджиния) в Иден-Прери. В полиции подтвердили информацию о нескольких погибших, однако не уточнили число жертв.

Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование, пишет РИА Новости.

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