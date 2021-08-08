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08.08.2021 16:23
Рубрика: Общество

Один из создателей группы Kool & the Gang скончался в США

Текст: Александр Алексеев
Совсем недавно - 4 июля - саксофонист и флейтист Деннис "Ди Ти" Томас выходил на сцену в составе Kool & the Gang. А теперь его коллеги сообщили на официальной странице группы в Facebook, что Томас скончался в своем доме в городе Монелере (штат Нью-Джерси). Причины пока не называются.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

- Деннис был известен как самый крутой парень в группе, которого любили за его модную одежду и шляпы, а также за непринужденное поведение, - написали друзья музыканта. - Огромная личность, но в то же время очень закрытый человек, Деннис был альт-саксофонистом, флейтистом, перкуссионистом, а также ведущим на концертах группы. Вступление Денниса к хиту 1971 года Who's Gonna Take the Weight является легендарным и ярким примером его таланта. Ди Ти был и стилистом группы, который следил за тем, чтобы мы всегда выглядели свежо. В первые годы существования группы он также был "ястребом по бюджету", нося заработки группы в бумажном пакете…

Деннис Томас родился 9 февраля 1951 года в Орландо, штат Флорида. Он создал группу в 1964 году в школе имени Линкольна, вместе с шестью друзьями. Отец ее лидеров - вокалиста и басиста Роберта "Кула" Белла и саксофониста Рональда Белла дружил с Джоном Майлзом и Джоном Колтрейном, и поэтому вначале группа называлась Jazziacs. Но в 1968 году увлеклась фанк-роком и сменила его на Kool & The Gang.

За свою карьеру группа получила две премии "Грэмми" и семь премий American Music Awards. Но наибольший успех, по крайней мере в нашей стране, ей сопутствовал в 70-80-х - пору моды на диско. В 1977 году хит группы Open Sesame попал в саундтрек к нашумевшему фильму "Лихорадка субботней ночи". А баллада Ladies Night возглавляла хит-парад США. И в итоге почти все ее альбомы, выходившие в 80-е, становились "платиновыми".

Музыку группы также можно слышать в фильмах "Рокки" и "Криминальное чтиво".

Общество Утраты Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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