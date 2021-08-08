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08.08.2021 20:42
Рубрика: В мире

Олаф Шольц вырвался вперед в гонке кандидатов в канцлеры Германии

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(8529)
До парламентских выборов в Германии остается меньше двух месяцев, а кампания преподносит новые сюрпризы. Согласно опросам института общественного мнения INSA, министр финансов и вице-премьер Олаф Шольц, возглавляющий предвыборный список социал-демократов, резко вырвался вперед в персональной гонке кандидатов в канцлеры.

Если бы главу правительства можно было выбирать напрямую, то за 63-летнего Шольца проголосовали бы 27 процентов немцев. А вот кандидаты от Христианско-демократического союза и "Зеленых" остались далеко позади: Армин Лашет мог бы получить сейчас лишь 14 процентов голосов, а Анналена Бербок - 13, сообщает Die Welt. Похоже, руководство Социал-демократической партии Германии не прогадало, когда прошлым летом выдвинуло кандидатом в канцлеры именно Шольца.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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По иронии судьбы, до этого он проиграл борьбу за пост председателя СДПГ, но зато на фоне пандемии превратился в одного из самых популярных политиков. Как член правительства, отвечавший за экстренное выделение миллиардов евро кризисным фондам, Шольц вместе с главой минздрава Йенсом Шпаном стал, по выражению СМИ, частью "пожарной команды Меркель". Многие немцы вдруг иначе посмотрели на того, кого они прежде считали скучным бюрократом.

В свое время с подачи газеты Die Zeit Шольц получил прозвище "Шольцомат" - намек на "человека-машину", который вечно сыпет технократическими терминами. Теперь эта скрупулезность и деловая хватка сыграли ему на руку.

Другое дело, что рейтинг самой СДПГ остается катастрофически низким для партии, которая десятилетиями претендовала на звание народной. Однако не исключено, что именно благодаря личному авторитету Шольца он немного подрос. Согласно тому же опросу INSA, социал-демократы сравнялись с "Зелеными" - у них по 18 процентов голосов.

В мире Европа Германия

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