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От рака умерла актриса из "Клиники" Марки Пост

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    08.08.2021, 17:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Американская актриса и продюсер Марки Пост, известная, главным образом, ролями в десятках популярных сериалов, умерла в возрасте 70 лет 7 августа. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от менеджера артистки.

Причиной назван рак, с которым Пост сражалась на протяжении почти четырех лет.

Марки родилась в 1950 году в Калифорнии. На экранах - с конца 70-х: "Калифорнийский дорожный патруль", "Барнаби Джонс", сериалы "Невероятный Халк" и "Бак Роджерс в двадцать пятом столетии", "Лодка любви", "Чирс", "Остров фантазий", "Команда "А", главная женская роль в "Каскадерах", Кристин в процессуальном ситкоме "Ночной суд", шедшем в 1984-1992 годах, "Полиция Чикаго", "Диета из Санта-Клариты", мать героини Кэмерон Диаз из "Все без ума от Мэри", "Клиника".

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