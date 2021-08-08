Правительство одобрило проект о периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год

На заседании в пятницу правительство России одобрило проект федерального закона, который устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год.

"О проекте федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год" ... Одобрить проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении, опубликованном 8 августа на сайте кабмина.

Ожидаемый период выплаты - это специальный показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина для определения размера накопительной пенсии. Продолжительность этого периода определяется на основании статистических данных о количестве мужчин в возрасте 60 лет, женщин в возрасте 55 лет и их ожидаемой продолжительности жизни.

На 2021 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составил 264 месяца (22 года), в 2020 году этот период составлял 258 месяцев. На 2022 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии продолжительностью 264 месяца предлагается сохранить.