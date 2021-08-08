Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй декаде августа

Понедельник будет самым жарким днем в Московском регионе на наступающей неделе. Облачность рассеется, поэтому тепло от земли станет передаваться в верхний слой атмосферы. Температура повысится до плюс 30 и выше градусов, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А южнее - в Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и других областях Черноземья - ожидается сильная жара до 35-37 градусов. Но во вторник начнется противостояние гребня высокого давления и ложбины низкого. Поэтому температура в центре немного понизится, но все равно останется выше нормы на 4 градуса - будет 26-28 тепла. А затем начнется постепенное понижение температуры - до 23-25 градусов. "Это тоже еще выше нормы на пару градусов", - отметил Вильфанд. И такая погода продержится до конца рабочей недели.

Ночные температуры окажутся тоже вполне высокими: в начале недели плюс 15-18 градусов. Во второй половине недели - около 15 градусов. Облачность не будет давать теплу уходить по ночам.

"Пока не видим признаков, что ожидается значительное похолодание в конце недели. В конце недели температура по-прежнему будет выше нормы га 2-3 градуса. Вода в водоемах тоже еще комфортная. Вполне можно продолжать купальный сезон", - добавил метеоролог.