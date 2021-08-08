Вильфанд: "Жарковатая погода" в Москве продержится до четверга

По-летнему жаркая погода продержится в Москве до четверга. Температура воздуха в столице будет 27-30 градусов, а по области - до +30. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что самым жарким днем будет 9 августа, когда столбики термометров поднимутся до отметки +31 градус. "Опять наступают теплые ночи, а это признак лета, когда минимальные температуры выше 15 градусов", - добавил метеоролог.

Специалист Гидрометцентра обратил внимание на борьбу двух атмосферных явлений - циклона и антициклона. "Очень необычная циркуляция сейчас над центром европейской части России", - сказал Вильфанд (цитата по ТАСС).

Что касается осадков - 9 и 10 августа дождей не будет, а вот 11 августа погода ухудшится.