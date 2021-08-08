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09.08.2021 00:30
Рубрика: Экономика

Вызвать лифт в столичной многоэтажке можно по смартфону

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 178(8529)
В Москве создали лифт, которым можно управлять со смартфона.
Чем "умнее" лифт в подъезде, тем быстрее он приедет. Вышел из квартиры, нажал кнопку на смартфоне, подкатил чемоданы - а кабина уже поджидает тебя. Фото: PhotoXPress Чем "умнее" лифт в подъезде, тем быстрее он приедет. Вышел из квартиры, нажал кнопку на смартфоне, подкатил чемоданы - а кабина уже поджидает тебя. Фото: PhotoXPress
Чем "умнее" лифт в подъезде, тем быстрее он приедет. Вышел из квартиры, нажал кнопку на смартфоне, подкатил чемоданы - а кабина уже поджидает тебя. Фото: PhotoXPress

Придумали разработку в частной компании, а применил ее московский лифтостроительный завод. Сначала испытал на своей территории, потом опробовал в обычной 17-этажке в Некрасовке. Подходим к дому 3, стр. 1, на Сочинской улице с представителем управляющей компании Олегом Демчуком. Он нажимает значок на своем смартфоне - домофонная дверь открывается. Несколько ступенек вверх - и перед нами два лифта: грузовой и пассажирский. Новая система установлена на пассажирском лифте. На нем и загорается кнопка вызова. Везет на один из этажей, потом обратно. Никаких кнопок мы не нажимаем.

Фото: Екатерина Бибикова
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Чтобы так пользоваться лифтом, Демчук и жители дома скачали приложение SmartAirKey. Управляющая компания выдала ключи доступа. Можно было заполнить необходимые данные: на какой этаж везти, с какого расстояния вызывать лифт. Максимальный радиус считывания - 20 метров. Как рассказал директор по развитию продукта и трансформации производства завода Алексей Виндюков, "ум" лифта - это программа, которая интегрируется с приказной панелью.

Система снабжается контроллером, принимающим сигнал с телефона. Через Bluetooth система "видит своего пассажира", направляет сигнал вызова подъемнику, который при приближении открывает двери. Систему можно установить на любые лифты. Лифт с установленной новой программой дублирует кнопочный режим. Если под рукой нет телефона или перестал работать интернет, подъезд без подъемника не останется.

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