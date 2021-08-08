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08.08.2021 06:00
Рубрика: Происшествия

Амур у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления

Текст: Инесса Доценко

Утром 8 августа прирост уровня Амура у Хабаровска за сутки составил 10 сантиметров. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю со ссылкой на данные Дальневосточного УГМС.

Фото: Пресс-служба аппарата губернатора и правительства ЧАО
Амур у Хабаровска поднялся до отметки неблагоприятного явления

Таким образом, река у Хабаровска поднялась до отметки 460 сантиметров, неблагоприятным здесь считается уровень 450 сантиметров, а опасным - 600.

У Комсомольска-на-Амуре отмечается небольшой спад уровня воды. За прошедшие сутки вода опустилась на четыре сантиметра до отметки 417 сантиметров.

Как предупреждают в МЧС, очередной гребень паводка, смещающегося с верхнего течения реки Амур по территории края, ожидается у Хабаровска 15-17 августа с достижением отметок 600-650 сантиметров (опасное явление - 600), а у Комсомольска-на-Амуре - 22-24 августа с отметками 650-700 сантиметров (опасное явление - 650).

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