Амур у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления

Утром 8 августа прирост уровня Амура у Хабаровска за сутки составил 10 сантиметров. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю со ссылкой на данные Дальневосточного УГМС.

Таким образом, река у Хабаровска поднялась до отметки 460 сантиметров, неблагоприятным здесь считается уровень 450 сантиметров, а опасным - 600.

У Комсомольска-на-Амуре отмечается небольшой спад уровня воды. За прошедшие сутки вода опустилась на четыре сантиметра до отметки 417 сантиметров.

Как предупреждают в МЧС, очередной гребень паводка, смещающегося с верхнего течения реки Амур по территории края, ожидается у Хабаровска 15-17 августа с достижением отметок 600-650 сантиметров (опасное явление - 600), а у Комсомольска-на-Амуре - 22-24 августа с отметками 650-700 сантиметров (опасное явление - 650).