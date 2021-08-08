В Приамурье 25 сел остались без автомобильного сообщения из-за паводка

Паводок в Амурской области подтопил более 80 километров автомобильных дорог, восемь водопропускных труб и шесть мостов. Без автомобильного сообщения остались 25 населенных пунктов на территории восьми муниципальных образований. К 10 населенным пунктам возможен проезд только на технике повышенной проходимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

По официальным данным, на утро воскресенья подтоплено 183 жилых дома, из них больше всего - 67 - в Белогорске, вода зашла на 1450 приусадебных участков. Подтоплены два автомобильных моста на территории Архаринского района и Белогорского муниципального округа.

На территории области развернуты три пункта временного размещения. В них разместились 52 человека, в том числе 26 детей.

На случай ухудшения обстановки подготовлен к развертыванию еще 21 ПВР вместимостью до 944 человек.