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08.08.2021 17:05
Рубрика: Культура

Как в Петербурге отметят день рождения писателя Михаила Зощенко

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В понедельник, 9 августа, исполнится 127 лет со дня рождения классика русской литературы Михаила Зощенко. Дата не круглая, но в музее-квартире писателя, который находится в знаменитом "Писательском доме" на канале Грибоедова, отпразднуют это событие новыми проектами.

С 10:30 до 15:00 состоятся сеансы проекта "Ароматы из жизни писателя", представит которые Гильдия парфюмеров России. Как сообщили в музее, концептуальная аромаколлекция усилит восприятие и впечатление от экскурсии: теперь можно будет не только увидеть каждый этап жизни писателя, но и почувствовать аромат атмосферы, царивший в то время.

Фото: Из личного архива Бориса Диодорова
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Проект дополнен необычным музейным аудиогидом, который позволит посетителям услышать рассказ о биографии Михаила Зощенко, составленный из его писем, воспоминаний и фрагментов автобиографий. Читает актер театра и кино Леонид Таранов.

Сеансы в 15:30 и 17:00 - иммерсивная программа "Звукограммы", созданная совместно с режиссером, хореографом, педагогом по сценической пластике Ксенией Петренко и студентами Лаборатории нового театра (ЛНТ) Школы искусств и креативных индустрий. Можно будет внимательно прислушаться к окружающим предметам и услышать истории, которые хранят стены квартиры, в которой когда-то жил Михаил Зощенко.

Вход в музей по электронным билетам. Количество мест ограничено.

Также 9 августа мероприятия пройдут в Сестрорецке, где Зощенко похоронен. Сейчас Центральная библиотека города носит имя известного писателя-сатирика, в ней организована экспозиция, посвященная биографии и творчеству Михаила Михайловича. С 1920 года семья писателя снимала в Сестрорецке дачи по разным адресам. А в августе 1939 года Михаил Зощенко купил дом на улице Полевой, который не уцелел до наших дней.

В библиотеке откроется выставка Государственного литературного музея "XX век" "Дом под крышей звездной", посвященная истории "Писательского дома" на наб. канала Грибоедова, 9. Выставка будет доступна к осмотру месяц.

Справка

Михаил Михайлович Зощенко родился 9 августа 1894 года в Санкт-Петербурге в небогатой дворянской семье. Скончался в ночь с 21 на 22 июля 1958 года в Сестрорецке на даче.

Автор книг "Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова", "Разнотык", "Аристократка", "Веселая жизнь", "Сентиментальные повести", "Письма к писателю", "История одной перековки", "Возвращенная молодость", сборника для детей "Леля и Минька", пьес "Уважаемый товарищ", "Парусиновый портфель" и других произведений. Герои его сатирических, юмористических рассказов - мещане и обыватели, попадавшие в комичные ситуации и страдавшие от собственной глупости.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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В 1921 году писатели Валентин Каверин, Михаил Слонимский, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко создали литературную группу "Серапионовы братья". Ее члены мечтали о разделении литературы и политики. Зощенко занимался переводами. Во время эвакуации работал на объединенной студии "Мосфильм-Ленфильм" - писал сценарии к военным фильмам.

Государственный литературный музей "ХХ век" (ГЛМ "ХХ век") открыт с 1992 года в последней квартире Михаила Зощенко - в знаменитом "Писательском доме" на канале Грибоедова, 9. В этом доме жили Валентин Каверин, Борис Житков, Борис Корнилов, Николай Заболоцкий, Николай Олейников, Евгений Шварц; гостили Даниил Хармс, Александр Введенский, Анна Ахматова, Иосиф Бродский и многие другие деятели литературы и искусства.

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