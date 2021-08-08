В Республике Коми создадут природный заказник федерального значения "Параськины озера", а территорию заповедника "Даурский" в Забайкальском крае увеличат почти вдвое. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Михаил Мишустин также подписал постановление о создании природного заказника федерального значения "Параськины озера" в Республике Коми. Его общая площадь составит более 17 тысяч гектаров", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Там отметили, что решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены эти озера, а также будет способствовать развитию экологического туризма. Минприроды поручено до 1 декабря 2022 года направить в Росреестр данные об установлении границ заказника, чтобы поставить его на кадастровый учет.

Также премьер-министр подписал постановление об увеличении заповедника "Даурский" в Забайкальском крае на 39 тысяч гектаров. "Государственный природный заповедник "Даурский" в Забайкальском крае будет увеличен на 39 тысяч гектаров за счет присоединения новых участков. Это позволит усилить охрану природных территорий и обитающих там животных и птиц", - говорится в сообщении.

Общая площадь заповедника достигнет 84 тысячи гектаров. К нему добавятся 11 участков в Борзинском и Ононском районах, среди которых долина реки Борзи, часть акватории озера Зун-Торей и Даурских степей. Минприроды должно обеспечить особую охрану новых участков и до 1 сентября 2022 года отправить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет.