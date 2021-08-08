В Петербурге полицейская овчарка помогла поймать насильника

В Петербурге полицейская овчарка Есения нашла подозреваемого.

"Служебная собака безошибочно привела полицейских к подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, накануне вечером в полицию Выборгского района поступило сообщение, что неизвестный с ножом изнасиловал женщину в парадной расселенного дома. Потерпевшую госпитализировали.

Собака быстро взяла след от места преступления и довела сотрудников полиции до дома, во дворе которого среагировала на двух мужчин. Один из них был схож с предполагаемым преступником.

В итоге задержали 43-летнего местного жителя, ранее судимого за преступления сексуального характера. Сейчас с подозреваемым проводятся необходимые процессуальные действия.

Ранее благодаря Есении полицейские оперативно нашли пропавшего подростка.