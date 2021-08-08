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08.08.2021 22:39
Рубрика: Власть

Анна Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком в волгоградской больнице

Текст: Елена Яковлева

Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в прокуратору по вопросу жизнеустройства ребенка, находящегося в волгоградской больнице

Напомним, что в СМИ и соцсетях ранее распространилось видео с ребенком, запертым в больничной палате. В больничном боксе он находился один и возил по полу испачканную простыню.

Жители Волгограда, распространившие видео, жаловались на плохие условия содержания мальчика в волгоградской больнице.

- Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребенка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства, - сообщила пресс-служба Анны Кузнецовой РИА Новости.

Стало известно, что Кузнецова также обратилась в Ассоциацию организаций по защите семьи, и в результате ребенка и маму навестят в Волгоградской больнице и выяснят, какая помощь им нужна.

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Свою проверку по факту возможного нарушения прав ребенка начали в Следственном комитете. Установлено, что двухлетнего мальчика 30 июля госпитализировали по решению органов системы профилактики. До этого мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал распитию спиртного. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал.

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