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08.08.2021 20:00
Рубрика: Происшествия

СК просит ареста бывшего председателя суда

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(8529)
Александр Бастрыкин, заручившись согласием Высшей квалификационной коллегии судей РФ, возбудил уголовное дело против бывшего председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака. Статьи - мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. Следствие поручено Главному следственному управлению СК.

Байрака задерживали сотрудники СК и ФСБ.

Фото: Пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю
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В СК корреспонденту "РГ" рассказали, что Байрак незаконно требовал от знакомого 2,3 миллиона рублей. Чтобы тот был сговорчивее, сам "изготовил исковое заявление от имени адвоката о взыскании денежных средств якобы за оказанные юридические услуги и принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на домовладение потерпевшего". Председатель суда потребовал от своих сотрудников принять этот липовый иск. Один из его подчиненных судей все, что там написано, выполнил - арестовал дом потерпевшего.

Напомним, что по закону судья - это так называемый спецсубъект, и просто против него возбудить уголовное дело нельзя. Для этого необходимо пройти долгую и нелегкую, но обязательную процедуру.

Поэтому еще в мае нынешнего года квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия и лишила пятого квалификационного класса Геннадия Байрака.

А через месяц, в июне 2021 года, Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела против теперь уже экс-судьи Октябрьского районного суда Краснодара.

На первом же допросе он частично признал вину. Следствие ходатайствует перед судом об избрании Байраку меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следствие занимается "закреплением доказательств" вины Байрака в совершении этих преступлений.

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