В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи. В городе до 9 августа прогнозируют шквалистый ветер, грозы и ливни, сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Ожидаются порывы ветра до 20-24 метров в секунду. На реках не исключен резкий подъем уровня воды вплоть до подтоплений. Жителей и гостей Сочи призвали оставаться дома, уложив ценные вещи во влагонепроницаемую ткань, пишет РИА Новости.

Накануне вечером мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что все силы и средства приведены в режим повышенной готовности. Работает городской оперативный штаб, подрядные организации готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды.