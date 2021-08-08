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08.08.2021 03:23
Рубрика: Общество

В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи. В городе до 9 августа прогнозируют шквалистый ветер, грозы и ливни, сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Гроза и сильный ветер надвигаются на Москву

Ожидаются порывы ветра до 20-24 метров в секунду. На реках не исключен резкий подъем уровня воды вплоть до подтоплений. Жителей и гостей Сочи призвали оставаться дома, уложив ценные вещи во влагонепроницаемую ткань, пишет РИА Новости.

Накануне вечером мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что все силы и средства приведены в режим повышенной готовности. Работает городской оперативный штаб, подрядные организации готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды.

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