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08.08.2021 02:35
Рубрика: Происшествия

Выброс нефти произошел при заправке танкера под Новороссийском

Залповый выброс нефти произошел в порту под Новороссийском. Площадь загрязнения составила почти 200 квадратных метров, выставлены боновые заграждения. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: iStock
В бухте на Чукотке произошел разлив нефти

В Росморречфлоте информацию подтвердили, добавив, что инцидент произошел 7 августа на причале в поселке Южная Озереевка. Сырой нефтью заправлялся танкер Minerva Symphony (порт приписки Пирей, Греция).

"Действительно, имеются проблемы, в море, километров шесть от берега. Уже создан оперативный штаб с участием сил и средств Каспийского трубопроводного консорциума. Они привлекают свои аварийно-спасательные подразделения, которые занимаются устранением последствий разлива. Мы привели в готовность силы филиала Морской спасательной службы, но запроса от владельца терминала пока не поступало", - рассказали ТАСС в Росморречфлоте.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минтранс Росморречфлот Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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