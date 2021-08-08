Выброс нефти произошел при заправке танкера под Новороссийском

Залповый выброс нефти произошел в порту под Новороссийском. Площадь загрязнения составила почти 200 квадратных метров, выставлены боновые заграждения. Об этом сообщает "Интерфакс".

В Росморречфлоте информацию подтвердили, добавив, что инцидент произошел 7 августа на причале в поселке Южная Озереевка. Сырой нефтью заправлялся танкер Minerva Symphony (порт приписки Пирей, Греция).

"Действительно, имеются проблемы, в море, километров шесть от берега. Уже создан оперативный штаб с участием сил и средств Каспийского трубопроводного консорциума. Они привлекают свои аварийно-спасательные подразделения, которые занимаются устранением последствий разлива. Мы привели в готовность силы филиала Морской спасательной службы, но запроса от владельца терминала пока не поступало", - рассказали ТАСС в Росморречфлоте.