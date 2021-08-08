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Текст:   Матвей Линник 
08:26 08.08.2021

Россияне рассказали, на что тратят налоговый вычет

Почти половина россиян (47%) планируют потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Фото: Photoxpress
Льготная ипотека продлевается на год, но ее условия скорректированы

Потратить средства на текущие расходы собираются около 31% респондентов, на ремонт - 22%, на покупки для дома - 14%. Еще 12% опрошенных хотят поехать в отпуск, 9% намерены добавить налоговый вычет к своим накоплениям, 3% - к инвестициям, 2% - к первоначальному взносу на новую квартиру.

Всего в опросе приняли участие более тысячи респондентов в возрасте от 26 до 55 лет, купивших квартиру в ипотеку в течение пяти последних лет.

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