Россияне рассказали, на что тратят налоговый вычет

Почти половина россиян (47%) планируют потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Потратить средства на текущие расходы собираются около 31% респондентов, на ремонт - 22%, на покупки для дома - 14%. Еще 12% опрошенных хотят поехать в отпуск, 9% намерены добавить налоговый вычет к своим накоплениям, 3% - к инвестициям, 2% - к первоначальному взносу на новую квартиру.

Всего в опросе приняли участие более тысячи респондентов в возрасте от 26 до 55 лет, купивших квартиру в ипотеку в течение пяти последних лет.