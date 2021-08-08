Саудовская Аравия откроет границы для вакцинированных паломников

Из-за пандемии границы Саудовской Аравии были закрыты около 18 месяцев, что нанесло серьезный ущерб экономике страны. В отличие от хаджа малое паломничество (умра) может проводиться в любое время года. Прежде это приносило в бюджет страны порядка 12 миллиардов долларов ежегодно, но из-за всех антикоронавирусных ограничений данная статья доходов серьезно сократилась.

До сих пор лишь проживающие в королевстве и сделавшие укол против COVID-19 могли получить разрешение на совершение умры. Теперь это право получат и иностранцы. Гости из-за рубежа должны привиться препаратом, признанным Саудовской Аравией.

Стоит отметить, что первые туристические визы королевство начало выдавать совсем недавно - в 2019 году. Всего за полгода - с сентября 2019-го до закрытия границ в марте 2020 года - было выдано порядка 400 тысяч таких виз.

Для возрождения туризма власти Саудовской Аравии ускорили кампанию по вакцинации населения. Прививка стала обязательным условием для поступления в государственные и частные учебные учреждения.