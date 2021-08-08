Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке

Чтобы восстановить российскую экономику, которая пострадала от пандемии коронавируса, надо не менять длительность рабочей недели, а повысить уровень доходов граждан. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ) высказал мнение, что в связи с экономической ситуацией в стране нужно думать не о переходе на "четырехдневку", а об увеличении рабочей недели.

"Первичным источником движения вперед экономики является потребление. Раз в условиях пандемии падают доходы, то, естественно, падает потребление, значит, падает и предложение. Поэтому, мне кажется, начинать надо с повышения уровня материального благополучия людей и, таким образом, эта цепочка потянет за собой все", - объяснил Рязанский, комментируя URA.RU слова Арефьева.

Сенатор напомнил, что существуют такие виды занятости, как дистанционная работа, частичная занятость, краткосрочные контракты. "Проблема, как я считаю, не в занятости, а в том, что не хватает мест приложения усилий рабочим рукам", - добавил он.