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08.08.2021 12:35
Рубрика: Власть

Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке

Текст: Дмитрий Гончарук

Чтобы восстановить российскую экономику, которая пострадала от пандемии коронавируса, надо не менять длительность рабочей недели, а повысить уровень доходов граждан. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ) высказал мнение, что в связи с экономической ситуацией в стране нужно думать не о переходе на "четырехдневку", а об увеличении рабочей недели.

"Первичным источником движения вперед экономики является потребление. Раз в условиях пандемии падают доходы, то, естественно, падает потребление, значит, падает и предложение. Поэтому, мне кажется, начинать надо с повышения уровня материального благополучия людей и, таким образом, эта цепочка потянет за собой все", - объяснил Рязанский, комментируя URA.RU слова Арефьева.

Сенатор напомнил, что существуют такие виды занятости, как дистанционная работа, частичная занятость, краткосрочные контракты. "Проблема, как я считаю, не в занятости, а в том, что не хватает мест приложения усилий рабочим рукам", - добавил он.

Власть Работа власти Экономика Работа Охрана труда Власть Право Трудовое право Законодательная власть Совет Федерации Партии КПРФ

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